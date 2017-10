Cum e să fii ruda unui senator de Constanţa

Cum e să fii ruda unui senator de Constanța

Miercuri, 06 Iulie 2011

Dacă în ediția de ieri, a ziarului, „Cuget Liber“ am analizat situația privind conturile bancare ale reprezentanților Constanței în Camera Deputaților, în acest număr, vom pune sub lupă depozitele bancare pe care le dețin cei patru senatori de pe litoral. În plus, vom prezenta informații privind împrumuturile pe care aceștia le acordă, ținând cont de generozitatea nativă de care dau dovadă majoritatea politicienilor constănțeni. Alexandru Mazăre, 280.000 de euro dați împrumutSenatorul PSD Alexandru Mazăre își ține averea în băncile din capitala țării. Mazăre are bani în patru conturi, dintre care trei au fost deschise la bănci din București, iar unul la o bancă din Constanța. Acestea au fost realizate în perioada 2005-2010, trei dintre ele însumând 16.000 de euro. Al patrulea cont a fost deschis în 2005, iar suma depozitată în el este de 20.000 de lei. Deși aceste cifre nu sunt foarte mari, în următoarea secțiune a declarației de avere actualizată de senatorul constănțean, la sfârșitul lunii mai, Mazăre surprinde „audiența” cu sumele enorme pe care le are date împrumut. Astfel, Mazăre are de primit de la fratele său geamăn Mihai suma de 80.000 de euro. De asemenea, el a acordat unei firme de turism din stațiunea Mamaia suma de 200.000 de euro. Nicolae Moga, peste 500.000 de lei la prieteni și rudeColegul de partid și de „cameră” al lui Alexandru Mazăre, senatorul PSD Nicolae Moga, are un singur credit la bancă, în valoare de 54.512 de lei. Totuși, Moga are sume importante de primit de la prieteni și membrii familiei sale. Senatorul i-a dat fiului său, Adrian Răzvan Moga, 300.000 de lei, iar unui anume Șerban Con-stantin, 223.400 de lei. În declarație nu este precizată data până la care cei doi sunt obligați să returneze banii. Puiu Hașotti, 75.000 de euro și 294.000 de lei în bancă Senatorul liberal Puiu Hașotti nu este la fel de darnic ca frații săi de Uniune Social Liberală. Hașotti nu are niciun împrumut acordat, dar are în schimb patru conturi la bancă. Trei sunt la bănci constănțene, iar unul este la o bancă din capitală. În total, penelistul are puși bine 294.000 de lei și 75.000 de euro. Mircea Banias, 500.000 lei, rest 500 de euroCu cinci la număr, Mircea Banias este primul în lista senatorilor constăn-țeni cu cele mai multe conturi. Toate depozitele democrat-liberalului sunt la bănci din Constanța și datează din perioada 2004-2008. Cele patru conturi în lei au o valoare totală de aproximativ 500.000 de lei. De asemenea, Banias are un cont în valută din care a rămas cu infima sumă de 491.82 de euro.