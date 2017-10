Cum au votat senatorii din Constanţa în cazul lui Gabriel Oprea. Cine se opune actului de Justiţie

Cum au votat senatorii din Constanța în cazul lui Gabriel Oprea. Cine se opune actului de Justiție

Senatul a votat împotriva cererii DNA privind urmărirea penală a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă. Numărul total al senatorilor care au votat a fost de 124, iar votul a fost secret, cu bile. La finalul votului, s-au înregistrat 45 de voturi „pentru”, 73 „împotrivă”,iar șase voturi au fost anulate. Hotărârea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.Județul Constanța este reprezentat de cinci senatori. Puiu Hașotti (PNL), Marian Vasiliev (fost UNPR, actualmente neafiliat politic), Mircea Banias (ALDE), Gigi Chiru (ALDE) și Nicolae Moga (PSD).Chiar dacă votul a fost secret, i-am con-tactat telefonic pe toți cei cinci senatori constănțeni pentru a afla cum au votat, dar și pentru ca cetățenii să știe exact cine se opune actului de Justiție atunci când este vorba de o persoană care are imunitate parlamentară.Cu toate că se puteau ascunde după bilele care le confereau titulatura de secret, patru din cei cinci senatori au răspuns fără să stea pe gânduri, singurul care a evitat să dea un răspuns concret fiind senatorul Nicolae Moga, de la PSD.„A fost vot secret, este dreptul meu cum am votat”, a spus Moga în momentul în care a fost contactat de redactorul „Cuget Liber” pentru a afla dacă a votat „pentru” sau „împotriva” urmăririi penale în cazul lui Gabriel Oprea.Chiar și așa, din câte se pare, Moga a votat împotriva urmăririi penale, deoarece colegii de la Mediafax îl includ în lista celor 24 de senatori identificați că au votat împotriva cererii procurorilor.„Au fost identificați 24 de senatori provenind de la PSD, ALDE, PRU și foști UNPR care au votat împotriva cererii DNA de urmărire penală a fostului ministru de interne și vicepremier Gabriel Oprea. Aceștia au introdus bila albă în urna neagră și invers pentru a respinge ridicarea imunității colegului lor de Senat, Gabriel Oprea. Printre aceștia se află și Nicolae Moga”, transmit cei de la Mediafax.Dacă Moga preferă să ascundă opțiunea de vot considerând că este numai dreptul lui, dar nu și al cetățenilor care l-au făcut senator de a afla exact cum i-a reprezentat, senatorul Puiu Hașotti a fost scurt și la obiect.„Am votat ca întotdeauna pentru începerea urmăririi penale. De fiecare dată când au existat cereri pentru începerea urmăririi penale sau pentru arestarea preventivă, am votat întotdeauna pentru, indiferent de partidul din care făceau parte parlamentarii. Nimeni nu este mai presus de lege”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul Puiu Hașotti, de la PNL.Și senatorul Gigi Chiru, de la ALDE, a confirmat că votul său a fost pentru urmărirea penală.„Am votat pentru urmărirea penală. Așa am votat de fiecare dată când au fost cereri ale procurorilor. Sunt consecvent, consider că Justiția trebuie să-și facă treaba”, a spus senatorul Gigi Chiru.În ceea ce-l privește pe colegul său de partid, senatorul constănțean Mircea Banias, acesta nu a votat deloc.„Am avut o problemă personală la Constanța și am ajuns mai târziu. Nu am apucat să votez”, a declarat Mircea Banias.Contactat telefonic, deoarece pe un site de socializare dăduse un răspuns care nu evidenția clar votul său, senatorul Marian Vasiliev a spus că s-a abținut.„M-am abținut de la vot, iar asta poate fi interpretat că nici nu protejez eventualii infractori, dar nici nu-i bag la pușcărie. Eu nu m-am dus în Parlament să fac treaba procurorilor. Dacă voiam asta, mă făceam procuror. Procurorii ar trebui să-și facă treaba fără parlamentari. Cel mai bine ar fi să renunțe toți la imunitate, adică și parlamentarii, dar și procurorii”, a declarat Marian Vasiliev, care, până în urmă cu ceva timp, l-a avut ca șef de partid pe Gabriel Oprea.Reamintim că, înainte de vot, senatorul Gabriel Oprea, fost ministru de Interne, și-a îndemnat colegii să voteze împotriva cererii Justiției privind începerea urmăririi sale penale pentru ucidere din culpă în dosarul referitor la moartea polițistului Bogdan Gigină.Oprea a susținut, în timpul ședinței plenului în care senatorii trebuie să dea un vot cu privire la această solicitare a PÎCCJ, că accidentul în care a fost implicat Gigină a fost determinat de proasta semnalizare a gropilor de pe strada Știrbei Vodă și nu din vina sa.La rândul său, șeful statului, Klaus Iohannis, s-a arătat profund dezamăgit de votul din Senat în cazul lui Gabriel Oprea și consideră că vinovăția sau nevinovăția unui om nu este stabilită de un vot în plen, ci de o instanță de judecată.„Politicienii care blochează actul de justiție nu se vor bucura niciodată de respectul și încrederea cetățenilor. Prin acest vot, o parte din senatori a demonstrat, din nou, că nu s-a înțeles nici până acum faptul că vinovăția sau nevinovăția unui om nu este stabilită de un vot în plen, ci de o instanță de judecată. Într-un stat de drept, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege!”, a transmis președintele Iohannis.