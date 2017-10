Cum au votat constănţenii la prezidenţiale

1

COLANUL ATOTPUTERNIC

MAI MULT DE 50% DIN POPULATIA CONSTANTEI ESTE VENITA DIN MOLDOVA, CARE AU PERMANENT CAM 2GR DE ALCOOL LA LITRU DE SANGE, ALTII DIN OLTENIA, IN GENERAL TIGANI SI ALTE ADUNATURI DIN BARAGAN ATRASI ACUM -40-50 DE ANI DE MARILE SANTIERE COMUNISTE. AU RAMAS AICI LA SOARE SI S-AU INMULTIT. ASTIA SUNT CEI CARE VOTEAZA STANGA- POMANA DE LA MAZARE SI DREPT LA FURAT DE LA PSD. GRECII, ARMENII, EVREII ETC AU PLECAT IN LUMEA CIVILIZATA NEPUTAND SA SE ACOMODEZE CU INVAZIA TROGLODITILOR. ADEVARATII CONSTANTENI RAMASI SUNT MARGINALIZATI ,DEMORALIZATI, DEPRIMATI SA VADA DISTRUGEREA ORASULUI . DIN PACATE ACESTIA AU FACUT PROASTA ALEGERE SA NU VOTEZE. INTR-UN FEL ESTE DE INTELES .NU ESTE USOR SA ASISTI CUM UNUL DINTRE CELE MAI RAVNITE ORASE DIN TARA SE TRANSFORMA INTR-UN BALCI CU CARCIUMI, PROSTITUATE ,DROGATI, ETC. DACA ACESTI CONSTANTENI DE ORIGINE VOR IESI LA VOT IN TURUL 2 VOM AVEA POSIBILITATEA UNEI SCHIMBARI SPRE BINE. DESTINUL ESTE IN MAINILE DUMNEAVOASTRA.