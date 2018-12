Cum au trăit constănțenii Revoluția din 1989

Au trecut 29 de ani de la Revoluția din 1989 iar evenimentele din decembrie ale acelui an au rămas în memoria multor români.Pe 22 decembrie 1989, în jurul prânzului, Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit din sediul Comitetului Central al PCR cu ajutorul unui elicopter. După o scurtă escală la Snagov, cei doi au fost lăsați în zona Titu și preluați de Miliție. În jurul orei 18.00, a aceleiași zile de 21 decembrie 1989, soții Ceaușescu au fost luați și duși într-o unitate militară din Târgoviște. În principalele orașe din România aveau loc lupte de stradă.În ceea ce privește orașul Constanța, și el a trăit acele clipe de incertitudine. Cu urechea lipită de televizor sau de radio, constănțeanul, asemenea oricărui român, trăia intens acele clipe de bucurie nebună. Au curs și la Constanța lacrimi de bucurie, dar și de tristețe.Imediat ce au aflat că Nicolae și Elena Ceaușescu au fugit, constănțenii s-au îndreptat spre centrele de putere din oraș. Platoul din fața Județenei de Partid, actualul sediu al Primăriei Constanța, s-a umplut de oameni care au început să arunce cu pietre în geamuri și să forțeze ușile de acces în clădire. La un moment dat, prim-secretarul Mihai Marina a ieșit în balcon și a încercat să liniștească mulțimea. Ulterior, mai mulți revoluționari au intrat cu forța prin balcoane.Fostul consilier județean Ion Radu avea 31 de ani în decembrie 1989, când poporul român a ieșit în stradă pentru a scăpa de comunism. Era considerat un element destabilizator pentru vechiul regim, securitatea hăituindu-l ani buni pentru că a avut curajul să organizeze o grevă în Șantierul Naval Constanța, acolo unde a lucrat.„În jurul orei 12.00, pe 22 decembrie, mă aflam în apropierea Comitetului Județean de partid. în jurul orei 10.00, se anunțase moartea generalului Milea, iar după aceasta, s-a anunțat fuga lui Ceaușescu. Am ajuns repede în fața Comitetului Județean de Partid. Erau foarte multe persoane acolo care scandau. Nu ne cunoșteam între noi, dar parcă toți aveam aceeași voce. La un moment dat, unul dintre noi, Sârbu Florică, a aruncat o piatră în geamul de la intrarea principală. De aici s-a produs acea scânteie, după care toată lumea a pătruns în clădire pe uși, pe geamuri. În câteva minute, erau sute de persoane. Imediat a fost reținut primul secretar Marina de către un grup care s-a dus direct la biroul lui”, își amintește Ion Radu.Revoluționarul Ion Radu a mai povestit că, timp de trei zile, familia nu a știut nimic despre el deoarece în această perioadă a fost mai mult pe stradă, în mijlocul constănțenilor.„La Revoluție a fost dorința de răzbunare pentru ceea ce am pățit în anii de comunism. Aveam interdicție de a părăsi orașul, patrulele sunau noaptea la ușă să vadă dacă sunt acasă. Au fost câțiva ani de chin pentru mine, de aceea dorința de răzbunare era foarte mare”, a mai spus Ion Radu.Astăzi, la 29 de ani de la Revoluție, bilanțul pentru județul de la malul Mării Negre arată astfel: 148 de victime, dintre care 32 de morți și 116 răniți.În altă ordine de idei, dacă înainte de fuga lui Ceaușescu nu au fost mulți care să aibă curajul de a ieși în stradă, constănțenii s-au luptat mai abitir decât toți când a venit vorba de obținerea certificatelor de revoluționari, aducătoare de beneficii. Așa se face că, în Constanța, sunt aproximativ 1.000 de revoluționari cu certificate.v v vForțele Navale Române vor participa, în perioada 21-22 decembrie, la ceremonii militare și religioase, organizate în patru orașe din țară, la monumentele închinate eroilor martiri căzuți pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989. Astfel, la Constanța, sâmbătă, 22 decembrie, la ora 11.00, la Troița Martirilor Revoluției, și la ora 13.00, în Cimitirul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989. La București, vineri, 21 decembrie, la ora 15.00, la Monumentul Aripi din Piața Presei. Totodată, evenimentul va fi marcat, la Mangalia, vineri, 21 decembrie, ora 8.00, la Monumentul dedicat Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, iar la Brăila, sâmbătă, 22 decembrie, ora 10.00, în Piața Independenței.