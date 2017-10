Cum au petrecut primarii de ziua lor

Chiar dacă în mod normal, ieri, câțiva dintre primarii constănțeni și-au sărbătorit ziua de nume, evenimentul nu i-a ținut departe de locul muncă. Acest fapt nu înseamnă, însă, că sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul nu s-a simțit pentru aleșii din județ. Edilii locali au preferat să vină la birou și, în cele mai multe din cazuri, să cinstească un pahar alături de colegi. Și programul de lucru a fost de sărbătoare, majoritatea declarând că, după terminarea petrecerii cu angajații primăriei, vor pleca acasă în jurul orei 14:00, pentru a putea sărbători alături de familie. „Felicitări încă de la 7 dimineața“ La ora prânzului, primarul comunei Istria, Ioan Herdean se afla chiar în mijlocul petrecerii, date în cinstea sa în sediul primăriei. „Facem o petrecere mică cu colegii, dacă mă înțelegeți, după care în jurul orei unu, două voi merge acasă unde mă așteaptă 14 fini.” Întrebat ce anume a primit în dar cu ocazia acestei zile, primarul PNL a declarat : „am primit cadouri destule de la cei din primărie dar, nu am apucat să mă uit printre ele. Cel mai frumos cadou este faptul că încă de la 7 dimineața am primit felicitări. M-au sunat și oamenii din comună și cei de la Consiliul Județean, de la Primăria Constanța mai puțin”, a declarat Herdean. Petrecere cu ceai La Negru Vodă, ziua de nume a primarului a fost prilej de sărbătoare și de „descrețire a frunților” pentru angajații deranjați de „salariile mici”. Primarul Ion Niculin și-a cinstit subalternii și colegii, potrivit declarațiilor sale, cu un pahar de ceai. „Ne-am adunat cu toții să stăm împreună, să bem laolaltă un ceai după care o sa vedem ce mai facem. Trebuie să mai face și astfel de evenimente, să ne mai descrețim puțin frunțile pentru că situația este dificilă la salariile pe care le avem. Nu am primit cadouri dar ce mai important este că putem să fim împreună în momentele astea”. „E greu să lipsești o zi de la primărie“ Și primarul orașului Eforie a fost printre cei care au ales să-și petreacă ziua de nume la muncă. Ioan Ovidiu Brăiloiu afirmă că a marcat evenimentul ciocnind o cupă de șampanie cu colegii, urmând ca pe seară să continue petrecerea împreună cu prietenii apropiați. „Nu am făcut nimic special, doar am ciocnit o cupă de șampanie cu colegii. Am rămas la primărie deoarece la noi este greu să lipsești o zi pentru că se adună hârtiile și nu putem lăsa proble-mele nerezolvate.” Primarul din Eforie declară că darurile au fost „mai mult simbolice” și că urmea-ză, pe timpul serii, când se va întâlni cu prietenii săi să facă o petrecere mai restrânsă deoarece „acesta este un an auster în care trebuie să existe anumite limite.” Primarul din Comana nu este adeptul petrecerilor Sărbătorit a fost și primarul comunei Comana, Ion Adam. El ales să nu facă ceva special din acest eveniment deoarece nu este „tipul de persoană căreia să-i placă petrecerile” și să-și petreacă ziua de nume la muncă. Nici primarul din comuna Cherchezu, Ion Constantinescu nu și-a sărbătorit onomastica cu mare fast. „Nu vom face nimic special. Vom cinsti un pahar mai târziu, după ora 14:00. În ceea ce privește cadourile, am primit câteva daruri din partea colegilor”, a declarat Ion Constantinescu. Ion Mincă, pe masa de operație Președintele PC Constanța, Ion Mincă, a avut nenorocul de a fi supus unei operații pe cord chiar de ziua lui de nume. Intervenția chirurgicală era programată de ceva vreme și este a doua de acest tip pe care o face conservatorul Mincă. Pentru a scăpa definitiv de problemele de sănătate pe care inima i le provoacă, președintele filialei județene a partidului conservator a ales să se opereze, de această dată în Franța.