Cum au marcat membrii PP-DD Constanţa doi ani de la înfiinţarea partidului

Cum au marcat membrii PP-DD Constanța doi ani de la înființarea partidului

Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii PP-DD Constanța au sărbătorit, ieri, doi ani de la înființarea partidului, ziua de 19 septembrie fiind stabilită, prin statut, „Ziua PP-DD“. Reuniți la sediul partidului din Constanța, „violeții” au prezentat bilanțul activității desfășurate pe parcursul celor doi ani de zile, iar la final, s-au arătat mulțumiți de ceea ce au realizat. Cu toate acestea, toți cei prezenți au spus că este loc de mai bine, motiv pentru care, la viitoarele alegeri, și-au propus deja să obțină rezultate și mai bune. „La Constanța, se cunoaște deja că există o echipă puternică, unită, motiv pentru care ne-am și clasat pe locul al II-lea, la nivel național. În ceea ce privește situația din județul Constanța, în urma alegerilor, am obținut 91 de posturi de consilieri, trei consilieri municipali și trei consilieri județeni. Este un lucru cu care ne mândrim, dar în viitor ne dorim și mai mult. Acțiunile pe care le-am avut în județ, întâlnirile cu oamenii simpli din popor ne-au dat încredere și ne-au motivat să ajungem la aceste rezultate. Au urmat alegerile parlamentare și aici am reușit să obținem un scor bun. Pe viitor, ne vom axa pe alegerile euro-parlamentare, unde dorim să obținem un scor de 20 %, respectiv, să obținem la nivel național șase mandate de europarlamentari. Totodată, vom continua seria acțiunilor umanitare pe care PP-DD le-a organizat de fiecare dată atunci când a fost nevoie”, a spus președintele Organizației Județene a PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu. La rândul lui, secretarul executiv al organizației județene, Ion Radu, a spus că, la Constanța, s-a demonstrat că atunci când există o echipă unită care dorește să muncească, re-zultatele pozitive nu întârzie să apară. Și președintele Organizației Mu-nicipale Constanța, Dede Perodin, s-a arătat mulțumit de rezultatele obținute în urma alegerilor care au avut loc anul trecut. „Avem un bilanț pozitiv la doi ani de la înființare. PP-DD Constanța a obținut 14,4 % pe municipiul Constanța, și de aceea avem în acest moment trei consilieri municipali. Totuși, regretăm că nu am reușit să obținem și un post de parlamentar dintr-un colegiu din municipiul Constanța. Următoarea noastră țintă este de a obține 20% la alegerile europarlamentare. O altă realizare a organizației este lansarea unei publicații denumită «Mesagerul violet de Constanța», care va ajunge la toți membrii PP-DD”, a declarat Dede Perodin. Discursuri au mai ținut și ceilalți membri ai PP-DD prezenți, printre care Gabriel Mascaș, medicul Jeni Arecco, Constantin Nițe, Ion Scupra, Bucur Paraschiv și Omer Sunay, în final, toți fiind mulțumiți de activitatea depusă. Și, ca la orice sărbătoare, cei prezenți au marcat evenimentul cu un frumos tort de ciocolată și șampanie.Menționăm că, din analiza făcută în cadrul PP-DD, organizația de la Constanța a obținut locul doi la Senat la nivel național și locul trei la Camera Deputaților, ceea ce, potrivit voturilor obținute, situează PP-DD Constanța pe locul doi, la nivel național, în interiorul partidului.Totodată, organizația de la malul mării a înregistrat și un rezultat foarte bun în privința senatorilor aleși, deoarece Marian Vasiliev a fost desemnat senatorul partidului, el clasându-se pe primul loc în ceea ce privește numărul voturilor adunate, respectiv, 14.805 voturi.Reamintim că, la nivelul județului Constanța, PP-DD a obținut un procent de 17,57% la Senat și 16,37% la Camera Deputaților.În aceste condiții, PP-DD Con-stanța a primit la redistribuire două mandate de deputați și un mandat de senator.Carmen MOCANU