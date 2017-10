Cum au fost mătrăşiţi vechii liberali din conducerea PNL Constanţa

Cum au fost mătrășiți vechii liberali din conducerea PNL Constanța

Au stat și au lipit afișe sau au alergat în diverse campanii, au investit timp și bani pentru a duce mesajul liberalilor către cât mai mulți constănțeni, iar acum s-au trezit că nu mai au nici măcar o funcție în Comitetul Local Executiv al PNL Constanța. Alții au venit cu speranțe și s-au înscris în formațiunea politică crezând că PNL este un partid serios în care echipele se schimbă din patru în patru ani și nu o dată pe an, după bunul plac al unor oameni veniți din afara partidului și parașutați direct în funcții de conducere. Cam asta este situația actuală în PNL Constanța, organizație locală a cărei conducere a fost preluată, luna trecută, de Vergil Chițac.La numai un an de la formarea Co-mitetului Local Executiv al PNL Constanța, o parte a vechilor liberali a fost mătrășită din funcții, fără nicio explicație.Sâmbătă, liberalii din cadrul Comitetului Județean Executiv Constanța au validat, în cadrul unei ședințe, Comitetul Local Executiv al PNL Constanța. Din această structură condusă de Vergil Chițac fac parte: Romeo Rezeanu și Robert Boroianu - vicepreședinți, Romeo Murea - secretar general, membrii: Adrian Manole, Mihaela Andrei, Dudu Nicolae, Florin Gavrilă, Ioan Solomon, Oana Maria Florea, George Niculescu, Nicolae Ionescu, Adriana Câmpeanu, Costela Dragu, Adriana Mărdărescu, Stelian Bucovală, Bogdan Barață, Dănuț Zepa Antonoaea, Costin Avătavului, Marius Enescu, Adriana Arghirescu, Geanina Topolov, Nicoleta Barbarino, Radu Bogdan Matei, Bogdan Bola, Daniela Oancea și Cristina Văsii. Ca supleanți au fost desemnați Ana Maria Funda, Daniel Gheorghe, Ștefan Ianțoc, Ion Stănică, Dana Scodreanu, Stere Babu și Nicolae Zarzare. Pe lângă aceștia, din echipă mai fac parte membrii din societatea civilă precum Ana Rodica Stăiculescu, Nadja Iancu, Adelina Toncean, Remus Munteanu, Teodor Popa, Stere Hira, Cătălin Anghel, Andrian Mihei și Marius Prăzaru.Așadar, au dispărut din schemă liberalii George Măndilă, Iustin Fabian Roman, Sorina Tușa, Nicolae Ploscaru, Ileana Tudor, Elena Ivănescu, Ana Marcu, Marian Cristian Andrei, Lavinia Stan, Lucian Lungoci, Raluca Trandafir, Betty Fripis și Leonard Croitoru.De remarcat că noul lider, în speță, Vergil Chițac i-a tăiat de pe listă pe toți cei care reușiseră să ajungă în Consiliul Local Municipal, respectiv, Roman, Tușa, Trandafir, dar a fost păstrat din garda veche, Radu Bogdan Matei. În plus, Chițac a ales să fie secondat de necunoscutul Romeo Rezeanu, cel care deja a stârnit mai multe nemulțumiri prin partid deoarece, potrivit surselor noastre, se recomandă ca fiind consilierul personal al lui Chițac. Mai mult, din ceea ce se vede în mediul online, acesta s-a transformat și în purtător de cuvânt al candidatului la Primăria Constanța, intrând de mai multe ori în diverse divergențe cu fel și fel de persoane, divergențe care nu-i sunt favo-rabile celui ce vrea să preia conducerea Primăriei Constanța.În altă ordine de idei, Chițac ar trebui să țină cont că, un personaj care se gudură pe lângă toți cei care ajung la comanda unui partid sau care își bârfește colegii în mediul online și nu numai, nu inspiră încredere.