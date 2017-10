Cum au făcut primul milion Mazăre şi Constantinescu?

Prefectul întreabă:

Cum au făcut primul milion Mazăre și Constantinescu?

Prefectul Claudiu Palaz a solicitat în conferința de presă de astăzi primarului Radu Mazăre și președintelui CJC Nicușor Constantinescu să facă publice declarațiile de avere din 2001, când acestea erau confidențiale conform legii 115/96. Palaz spune că, potrivit declarațiilor pe 2003, care au fost ulterior „albite”, fiecare deținea cel puțin 1 milion de dolari sau euro, în conturi din România și din străinătate. Prefectul afirmă că, în cazul în care banii nu se regăsesc și în declarațiile pe 2001, cei doi vor trebui să justifice inadvertențele. Potrivit lui Palaz, „cadoul pe care cei doi ar trebui să îl facă locuitorilor Constanței de sărbători este transparența”.„Există posibilitatea de a solicita declarațiile din 2001, care atunci erau considerate informații clasificate și care erau transmise prefectului. Am făcut această solicitare în data de 29 octombrie pentru a-mi face publică declarația de avere din 2001. Vreau să se vadă ce dețineam atunci când ocupam funcția de secretar general al Primăriei Constanța. O voi publica și pe site. Același lucru îl cer și din partea lor. Să arate ce averi aveau în 2001, când Nicușor Constantinescu era consilier, iar Mazăre își începuse mandatul de primar”, a declarat Palaz.DNA a cerut în 2009 declarațiile lui Mazăre și NicușorPalaz a adăugat că, în 2009, în cadrul unei anchete a DNA, i-au fost cerute declarațiile de avere ale lui Mazăre și Nicușor pentru perioada 2001-2004. Reprezentantul Guvernului în teritoriu nu a specificat și la ce anume se referea ancheta în cauză, dar a menționat că a răspuns solicitării. Plicurile sigilate au fost ridicate ulterior de comisarul șef Valentin Burlacu.„Am văzut comunicatul lui Nicușor și am auzit și comentariile lui Tusac cum că s-a depus cerere la ANI pentru verificarea declarației mele de avere. Dacă vrem transparență să fie pentru toată lumea. Eu mi-am făcut publică declarația din 2001, iar restul le am deja pe pagina Prefecturii. Vreau să-i văd pe ei cum își justifică averile.(… )În 2003 Nicușor avea 950.000 de dolari în conturi în Statele Unite ale Americii, avea 200.000 de euro de recuperat din creanțe și 25.000 de euro în România. Tot în 2003, Mazăre avea 872.000 de euro în străinătate, iar în țară avea 225.000 de dolari și 151.000 de euro. Că și-au albit ulterior declarațiile și pretind că nu mai au nimic, asta e altceva, dar vreau să văd dacă le aveau în 2001 și dacă nu le aveau să justifice cum le-au făcut în condițiile în care afacerile lor erau în cap la momentul respectiv. Sunt convins că nu au cum să demonstreze că au făcut acei bani din afaceri. Sau o să meargă pe principiul «nu mă întreba cum am făcut primul milion»?”, a spus Palaz.Prefectul a specificat că își poate justifica toate mențiunile, care se regăsesc în declarațiile de avere din 2001, până în prezent. Potrivit spuselor sale, o mare parte din averea pe care oamenii consideră că o deține, aparține de fapt tatălui său.„Firmele tatălui au un anumit echilibru, mașinile de care mă întrebați îi aparțin. Eu pot să-mi justific câștigurile, dar sunt convins că ei nu pot spune același lucru. Așa cum mi-au făcut ei sesizare la ANI, așa voi face și eu pe numele lor dacă nu-și vor declasifica averile. Cred că Nicușor e masochist, nu realizează că orice ar face se întoarce împotriva lui ca un bumerang!”, a declarat prefectul.