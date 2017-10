Cum atrage localitatea Corbu milioane de euro

Conducerea administrației locale Corbu lucrează intens la modernizarea localității, aducând, după modelul orașului vecin, Năvodari, investiții menite să crească nivelul de trai al oamenilor din comună, dar și să atragă un număr mai mare de turiști.Potrivit primarului Marian Găl-binașu, în scurt timp, localitatea Corbu va avea propriul său centru de fizioterapie. Proiectul reprezintă o inițiativă chiar a liderului administrației locale și urmează a fi realizat cu bani de la bugetul local, dar și cu ajutorul sponsorilor.„Suntem în faza de avizare și autorizare pentru un proiect ambițios. Vrem să reabilităm și să modernizăm un spațiu din cadrul clădirii în care își desfășoară activitatea medicul de familie din localitate. Vom prelua acest spațiu și îl vom transforma într-un centru de fizioterapie. Pentru partea de reabilitare, vom aloca din bugetul local aproximativ 12.000 de euro. În ceea ce privește aparatura, prețul acesteia ajunge undeva la 15.000 de euro și va fi asigurată de sponsori. Această investiție este una oportună, avem persoane cu probleme locomotorii, care au nevoie de astfel de servicii medicale și nu se pot deplasa la centrele din Constanța”, a declarat Gălbinașu.Referitor la infrastructura comunei, primarul a precizat că, cel târziu în luna octombrie, se va da startul unor lucrări realizate de RAJA pentru extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare și a sistemului de alimentare cu apă. Investiția de aproximativ patru milioane de euro reprezintă un parteneriat între administrația locală și RAJA, prin Programul Operațional Regional. Acesta va ajuta la extinderea rețelei de apă pe opt străzi din localitate, a celei de canalizare pe alte 14 străzi și la înlocuirea conductelor de apă acolo unde este necesar. De asemenea, vor fi amenajate două stații de pompare și repompare. Menționăm că partea de cofinanțare alocată de Primăria Corbu este de 55.000 de euro, în timp ce valoarea proiectului per total atinge 4 milioane de euro.„Mai avem un proiect în desfă-șurare, dar nu este investiția noastră. Este o inițiativă a RAJA, realizată prin Programul Operațional Regional. Va fi extinsă rețeaua de apă pe o suprafață de cinci kilometri și cea de canalizare pe 7-8 kilometri. Mai mult de atât, se vor amplasa două stații, de pompare și repompare. Este cel mai mare proiect adus în localitatea Corbu până în prezent și va ajuta la dezvoltarea acesteia în mod substanțial”, a declarat primarul.Un alt proiect despre care ne-a vorbit primarul Gălbinașu este cel privind construirea unui Centru Cultural pentru tineri. Această inițiativă are o valoare de aproximativ 800.000 de lei și va fi finanțată pe Zona Metropolitană. Momentan, are loc licitația pentru contractarea firmei de construcție care se va ocupa de acest proiect.Gălbinșu a mai precizat că școala „a început cu bine la Corbu”, reprezentanții administrației locale ocupându-se din timp de pregătirea instituțiilor de învățământ pentru ca acestea să „aștepte” elevii în condiții optime. Mai mult de atât, liderul administrației locale a dispus achiziționarea combustibilului lemnos ce va fi folosit de școli în perioada sezonului rece.