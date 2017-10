Cum arată Programul de Guvernare al USL

Guvernul României a publicat lista completă a miniștrilor din Cabinetul Ponta II și programul de guvernare pentru 2013-2016, în care se menționează că TVA va reveni la 19%, iar salariul minim pe economie va crește la 1.200 de lei până în 2016.Astfel, potrivit Mediafax, principalele puncte ale programului de guvernare pentru perioada 2013-2016 sunt: TVA va reveni la nivelul de 19%, sistemul de impozitare și combaterea evaziunii pe termen mediu va fi revizuit, va fi stabilită o cotă reduse de TVA la produse agroalimentare de bază, cu condiția asigurării spațiului fiscal necesar. De asemenea, Guvernul USL are în vedere păstrarea plafonului de 16% și introducerea, pe parcursul mandatului, a impozitului diferențiat pe venitul salarial cu deductibilități fiscale: cote de 8%, 12% și 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit.Useliștii promit un ritm mediu anual de creștere economică de 3% în perioada 2013-2016, precum și reducerea la jumătate a numărului de taxe parafiscale. CAS-ul va fi redus cu cinci puncte procentuale pentru angajatori, iar salariul minim pe economie va crește progresiv, până în anul 2016, la 1.200 lei. În plus, vor fi scutite de impozitare, pe o perioadă de cinci ani, dividendele care vor fi reinvestite în utilaje și echipamente tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majorării capitalului social la societățile unde sunt acționari, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale și care conduc la crearea de noi locuri de muncă.Mediul de afaceri va fi stimulat în limite admisibile pentru stabilitatea macroeconomică, prin simplificarea procedurilor și debirocratizarea pentru micii întreprinzători. Plafonul de scutire de TVA va crește la 65 mii euro pentru micii întreprinzători, iar TVA la producătorii de produse agricole va fi redus de la 24% la 9%. Un procent de 15% va rămâne la aceștia pentru dezvoltare. Măsura va fi valabilă doar pentru producție și nu pe lanțul de prelucrare.În ceea ce privește proiectul „Prima Casă”, acesta va fi transformat în proiectul „Noua Casă”, adresat doar pentru achiziționarea de locuințe noi. Controlul financiar fiscal de fond va fi aplicat doar o singură dată la trei ani pentru IMM-uri, alături de principiul „o singură dată” pentru a elimina solicitările adresate IMM-urilor de către o instituție publică de a depune documente emise de alte instituții.