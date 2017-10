Cum ajung tinerii din Constanţa să plătească poliţe RCA de mii de lei

Deputatul Mihai Tararache se declară indignat

Cum ajung tinerii din Constanța să plătească polițe RCA de mii de lei

Deputatul constănțean Mihai Tararache a susținut, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică referitoare lao situație pe care o consideră discriminatorie și la care ar fi supuși tinerii cu vârsta de până la 30 de ani, de către societățile de asigurări. Deputatul l-a interpelat pe președintele ASF, Mișu Negrițoiu, cerându-i să ia măsuri pentru a stopa aceste abuzuri, ASF-ul având rolul de a reglementa piața asigurărilor.„Vă aduc la cunoștință o realitate gravă, un act de discriminare, care se practică astăzi, în 2014, în România europeană. Prețul asigurărilor auto obligatorii (RCA) a explodat față de anul trecut, în special pentru șoferii cu vârste sub 30 de ani. Polița RCA s-a scumpit semnificativ în ultimele șase luni, după cum arată un calcul al unui site de specialitate. Concret, în acest moment, un tânăr de 26 de ani care conduce un Logan cu o capacitate cilindrică de 1,6 litri și o putere de 90 de cai va plăti cel puțin 1.400 de lei pe polița obligatorie. Această sumă este însă valabilă doar în cazul unei companii de asigurare, întrucât toate celelalte societăți de asigurare cotează la peste 2.000 de lei. Astfel, al doilea cel mai bun preț din piață este de 2.100 de lei, urmat de un altul, cotat la 2.200 de lei. O altă societate, care vindea tradițional la cele mai mici prețuri, a făcut un pas mare în spate cel puțin în ceea ce privește tinerii, are acum cele mai mari prețuri, ajungând și la 3.900 de lei, în cazul tinerilor din Constanța”, a spus deputatul constănțean Mihai Tararache, în plenul Camerei Deputaților.El a adăugat că incidența daunelor este diferită în funcție de vârsta șoferului, de localitatea unde conduce și de puterea mașinii asigurate, motiv pentru care societățile segmentează prețurile în funcție de aceste criterii.„Tinerii sub 30 de ani plătesc cel mai mult pentru că, zic asiguratorii, pe segmentul de vârstă 18-30 de ani sunt cele mai multe accidente. La polul opus, persoanele cu vârsta în jur de 60 de ani au diverse facilități și sunt cele mai curtate de către asigurător. Raportat la categoria de vârstă, diferențele sunt uriașe. Un tânăr de sub 30 de ani poate plăti de până la zece ori mai mult decât o persoană de 60 de ani care conduce același tip de mașină”, a mai spus Mihai Tararache.La final, parlamentarul constănțean a dat și câteva exemple adunate de la tinerii din Constanța care l-au rugat să aducă la cunoștința colegilor din Camera Deputaților această problemă care există la nivelul întregii țări. Totodată, deputatul Mihai Tararache le-a spus colegilor săi că el consideră o bătaie de joc la adresa tinerilor această situație.„Este inadmisibil, dragi colegi, și noi, Parlamentul României, nu putem tolera o astfel de situație. Se ajunge practic, la situația în care un tânăr plătește încă o dată valoarea mașinii pe care o achiziționează, dacă vorbim de o mașină second-hand, pe durata a 2-3 ani în care plătește RCA. Este de datoria noastră, a tuturor, să luăm atitudine față de bătaia de joc la care sunt supuși tinerii, care, în loc să fie ajutați, li se sapă groapa și mai tare”, a mai spus deputatul constănțean Mihai Tararache în declarația adresată în Camera Deputaților.