Cum a votat Constanţa - Iohannis, victorie zdrobitoare

la subiect

Miza in acest caz a fost apararea JUSTITIEI. Sa nu uitam ca pe masa de lucru a Parlamentului era legea GRATIERII si AMNISTIERII plus o amnistiere fiscala ! Pentru cine ? pt tata socru Sarbu, pt puscariabilii Mazare, Constantinescu etc. etc. care recurg la toate tertipurile posibile si imposibile. Melescanu, o mizerie de om, STIA din informarile ambasadorilor si consulilor ca se impun masuri organizatorice IMPERATIVE in diaspora. Ce a facut este sa minta si sa umileasca romanii, sa se duca 400 km (de ce ?) oamenii nu au stat la rand sa cerseasca si cunosteau meteahna organizatorica, din primul tur (dar asa au vrut, ca nu le-au placut voturile si au dispus si violenta sa se traga cu gaze impotriva PROPRIULUI POPOR. Romanii spuneau sa se faca justitie de-ar pieri lumea ! Acesta a fost strigatul romanilor de azi noapte.