Greco-Tziganii din Karamurat vor plati pentru crimele antiromanesti!

Scarnavie liberabiata! "Alegeri"!? In Rromarlania? Hotii-absoluti liberabiati i'au pacalit pe satenii din Piatra, inducand o aversiune impotriva Adelei, locoteneta Gaborului Moroszanyi; sateni ce nu i'au mai votat pe jigano-mazarenii criminali. Blestemul i'a ajuns pe gealatzii Gaborului calau-ceausist - cand a "castigat" el, cu 60000 euro primiti de la Mazare, pentru a'i palti pe "votanti"; militaratul-ceausist a avut cu cateva zeci de voturi mai mult decat Traian Dinu. Din pacate, cele cateva zeci de voturi au fost ale satenilor din Piatra, ce s'au intors impotriva consateanului lor. Traian Dinu a asfaltat trei strazi in Piatra! Atat. Satul arata ca dupa razboi. Am mai scris. Cum a inhatat puterea, Tziganca din Moldova a CONTINUAT proiectul jigano-pesedistilor - in Piatra au sapat niste santuri in care'au aruncat furtune de plastic. Eu am aflat numele firmei-liberabiata ce au inhatat paraii. Au ramas multe gropi in care copiii fac pipi pe...tevi. Cica, aia e reteaua de apa din localitatea jewropeana Piatra. Nelume nebuna, Rromarlanii'astia, Coane Fanica!