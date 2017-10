Cum a primit Crin Antonescu botezul liberal la Constanţa

Cum a primit Crin Antonescu botezul liberal la Constanța

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că anul viitor va fi unul destul de greu pentru partidul pe care îl conduce, având în vedere alegerile din toamnă. Aflat, ieri, la Constanța, pentru inaugurarea noului sediu al liberalilor din județ, liderul PNL la nivel național a vorbit despre modul în care vor decurge alegerile din 2012 pentru PNL, pentru Uniunea din care partidul face parte și despre activitatea desfășurată de către PNL Constanța până în prezent. Alături de președintele PNL, la întrevedere au participat liderul grupului de senatori liberali din Parlament, Puiu Hașotti, președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, precum și primarii și consilierii liberali din Constanța. De asemenea, din delegația de la București au făcut parte și vice-președintele PNL Rareș Mănescu, secretarul general Eduard Hellvig, europarlamentarul Ramona Mănescu și președintele PNL Galați, Paul Dobre. În primă instanță, Antonescu a felicitat conducerea din județ pentru felul în care arată noul sediu și pentru activitatea pe care o desfășoară în general, ca ulterior să rememoreze ziua în care, la Constanța, a fost „botezat” ca membru al PNL. „Vreau să îl felicit pe George Dragomir, sediul arată excepțional. Este un semn de putere și de dedicare din partea filialei Constanța a PNL și îmi doresc să fiu prezent aici cât mai des. Îmi amintesc faptul că, acum 22 de ani, la Constanța, în luna martie, într-o sală plină cu oameni, ca aceasta, am primit botezul PNL”, a declarat Antonescu. Referitor la modul în care vor fi gestionate alegerile de anul viitor, atât la nivel local, cât și național, Crin Antonescu a explicat: „Vom face, astăzi, împreună cu membrii Delegației Permanente, un bilanț politic al anului 2011 și planuri pentru viitor, pentru că, după cum știți, anul care ne așteaptă nu este unul ușor”. Întrebat cum anume își justifică ultima parte a afirmației, liderul liberal a replicat: „Alegerile, ca și judecata de apoi, vor fi crunte. Va fi o luptă politică extraordinară!”Cu privire la plecările din PSD și PNL, către partidul de guvernă-mânt sau către celelalte partide membre ale actualei puteri, Crin Antones-cu a declarat că pentru fiecare caz în parte există o justificare. Totuși, Antonescu a comentat acțiunile Aurei Vasile, menționând că „tumbele acesteia în decurs de 24 de ore deschid o nouă epocă în istoria traseismului politic”. În plus, liderul liberal a vorbit despre cazul Mircea Geoană, dar a precizat că PNL nu are nicio legătură cu cele întâmplate.„Nu PNL l-a pierdut pe Geoană de sub control. Eu personal am conștientizat de mult timp că Geoană nu mai are treabă cu noi, ci cu alții, dar nu este problema PNL”, a declarat Antonescu. „La Constanța, USL va avea candidați din partea PSD“În ceea ce privește candidaturile pentru Primăria Constanța și Consiliul Județean, Antonescu a specificat că, în mod sigur, „USL va mer-ge pe candidat unic din partea PSD”. „Vom avea candidat comun. Deja s-a stabilit ca la Constanța să fie candidat din partea PSD la Primăria municipiului și la Consiliul Județean. Oricum, organizația județeană are autonomie deplină să procedeze așa cum consideră, dar, din câte am înțeles, negocierile în acest sens au fost deja purtate. Cred că acolo unde se poate colabora pe deplin, se pot economisi bani și nervi și putem renunța la sondaje de opinie”, a explicat Antonescu. Cu privire la listele pe care vor candida consilierii locali și județeni și numărul acestora deținut de fiecare partid din USL, secretarul PNL Eduard Hellvig a declarat că, în acest sens, există trei strategii pe care organizațiile le pot aplica: „sondajul de opinie, rezultatele obținute la alegerile din 2008, sau corelarea negocierilor de la nivel național cu cele de la nivel județean”. Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a completat spusele lui Hellving, menționând că scopul uniunii, de a câștiga alegerile din 2012, primează în fața unor interese precum „un scaun de consilier local”.