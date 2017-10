Cum a „pângărit“ Nicuşor Cultura cu legea… culcată

Cum a „pângărit“ Nicușor Cultura cu legea… culcată

Războiul dintre prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz și Consiliul Județean referitor la situația instituțiilor de cultură are o istorie de aproape un an. În ședința din 15 iulie 2010, CJC a aprobat mai multe hotărâri prin care instituțiile de cultură din oraș urmau să fie reorganizate și absorbite, prin aplicarea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului. Totuși, aplicarea acestor hotărâri a fost făcută în mod eronat, fapt ce a afectat atât bunăstarea instituțiilor cât și a angajaților, mulți dintre ei fiind disponibilizați sau lăsați să aștepte mult timp până la primirea salariilor. Lovitura întâi Acest duel, prin care Palaz a încercat să apere drepturile instituțiilor puse în discuție a început pe la jumătatea lui 2010, când Consiliul Județean a aplicat în mod greșit Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010. În acest sens, CJC a emis o hotărâre prin care Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Teatrul de Copii și Tineret Constanța și Direcția Județeană a Distribuției și Exploatării Filmelor Constanța urmau să fie comasate sub denumirea de Teatrul de Stat Constanța. Printr-o astfel de decizie, Consiliul Județean nu a ținut cont de precizările explicite ale Ministerului Administrației și Internelor cu privire la instituțiile de cultură ce intră sub incidența acestei ordonanțe, iar Teatrul de Stat a rămas cu 227 de posturi din cele 481 aprobate. Ulterior, angajații instituțiilor absorbite au avut probleme la primirea salariilor pe perioada de dinaintea trecerii în administrația Teatrului de Stat. Pentru a reglementa situația, în luna august a anului 2010, prefectul s-a adresat Secției Comerciale, Contencios - Admi-nistrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța și a solicitat anularea hotărârii. Pronunțarea a venit în data de 21 ianuarie 2011, Hotărârea 189 fiind considerată nelegală. „În mod normal, Nicușor Constantinescu ar fi trebuit să revoce această hotărâre când i-am adus la cunoștință că încalcă legislația. Dacă nu ar fi fost anulată în instanță, ar fi produs efecte dramatice, afectând grav calitatea actului cultural și aducând o lovitură grea artiștilor”, afirma atunci Palaz. Lovitura a doua Cea dea doua hotărâre împotriva căreia Palaz a obținut câștig de cauză din partea Tribunalul Constanța vizează Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul de Artă. Ea a fost anulată în data de 22 februarie 2011. Hotărârea 190 privind reorganizarea prin absorbție a muzeelor, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a organigramei și statului de funcții al noii entități, adoptată de CJC în ședința din 15 iulie 2010 a fost atacată de Palaz tot în luna august a anului trecut. Potrivit declarațiilor prefectului, s-a solicitat anularea acestei hotărâri deoarece ea ar fi trebuit să aibă avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. „Este regretabil că Nicușor Constantinescu promovează în grabă astfel de hotărâri, fără a analiza cu atenție legislația, care, puse în aplicare, ar fi afectat dramatic instituții de cultură de referință ale Constanței”, preciza Claudiu Palaz. Lovitura a treia Ultima victorie a prefectului și implicit a spațiului cultural constănțean împotriva CJC a avut loc pe 24 februarie 2011, când Tribunalul Constanța a anulat încă două hotărâri ale Consiliului Județean referitoare la muzeele din Constanța. Astfel, hotărârile 241 și 242 ce făceau referire tot la aprobarea organigramei, a statului de funcții și a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, respectiv pentru Muzeul de Artă Constanța au fost anulate. Consiliul Județean a emis aceste hotărâri în luna august, în condițiile în care la acea dată exista Hotă-rârea 190 cu aceeași specificare. În mod logic, Tribunalul Con-stanța a decis anularea acestor două hotărâri pentru că au încălcat același cadru legal ca și Hotărârea 190. „Deși este o victorie, nu pot să nu mă gândesc la posibilele consecințe negative pe care le-ar fi avut aceste hotărâri dacă nu le-aș fi atacat, și țin să fac apel, cu acest prilej, la președintele CJC, Nicușor Constantinescu, să nu mai promoveze hotărâri nelegale care aduc atingere cetățenilor și instituțiilor din județul nostru”, afirma Palaz, în urmă cu câteva zile. Lupta continuă Tribunalul Constanța nu s-a pronunțat încă în privința atacării de către prefect a Hotărârii 404 adoptate de Consiliul Județean Constanța în ședința din 15 decembrie 2010. Aceasta vizează situația locuințele artiștilor de la Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Potrivit declarațiilor lui Claudiu Palaz, „adoptarea acestei hotărâri s-a făcut fără respectarea normelor legale, Nicușor Constantinescu confiscând practic cele 30 de locuințe ale artiștilor și redistribuindu-le, fără a lua în considerare că există contracte de închiriere încă în vigoare ale angajaților Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski”. Până la soluționarea dosarului, actul administrativ adoptat de Consiliul Județean este suspendat de drept, artiștii având dreptul de a dispune în continuare de locuințele lor.