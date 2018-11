Cum a marcat ALDE Constanța "Ziua Mondială a Diabetului"

Ziua Mondială a Diabetului 2018 a fost marcată, ieri, și la Constanța, de filiala ALDE Constanța prin Organizația de Femei (OFLDE), în cadrul proiectului „Caravana sănătății prin prevenție”.Astfel, conform calendarului de activități, președintele femeilor ALDE Constanța, Valeria Drăniceanu, secretarul coordonator Claudiu Octavian Ceti, președinta organizației locale ALDE Chirnogeni, dr. Luiza Călinescu, președintele organizației locale ALDE Tuzla, Mihai Cornoiu, președintele organizației locale ALDE Topraisar, Virgil Tarina, și alți membri ALDE s-au deplasat în județ pentru a testa gratuit cetățenii. Așa cum era normal, alături de cei de la ALDE s-au aflat și cadre medicale specializate, dar și o ambulanță.Prima oprire a „Caravanei sănătății prin prevenție” a fost în localitatea Tuzla. Aici Organizația Locală ALDE Tuzla a reunit un număr important de persoane, dintre care aproximativ 45 de localnici au beneficiat de testare gratuită a glicemiei și tensiunii arteriale. Cei prezenți au primit recomandări de specialitate și broșuri de informare cu privire la riscurile și complicațiile ce pot apărea în cazul unor valori ridicate ale glicemiei și ale tensiunii.„Caravana sănătății prin prevenție” și-a continuat traseul staționând în localitatea Topraisar, unde Organizația Locală ALDE Topraisar a strâns 26 de persoane care au beneficiat de testare gratuită a glicemiei și tensiunii. Acțiunea s-a desfășurat în parteneriat cu Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet Sweet Land.Reamintim că Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății. Această zi este marcată la nivel internațional de către toate asociațiile membre ale IDF, de furnizorii de servicii de sănătate, cât și de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului.În fiecare an, Ziua Mondială a Diabetului se concentrează pe o temă aparte. Din 2009 încoace, tema este prevenirea diabetului și educarea cu privire la acesta, scopul acestui eveniment fiind să ofere o mai bună informare persoanelor care suferă de diabet, reprezentând și o manieră de implicare și de informare a publicului, în general.