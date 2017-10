Cum a împărţit Guvernul banii pentru 2012

Cum a împărțit Guvernul banii pentru 2012

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de buget pentru anul viitor, documentul urmând să fie transmis Parlamentului spre dezbatere și adoptare.Conform legii, proiectul de buget pentru anul următor trebuia transmis Parlamentului de către Guvern până la 15 octombrie, dar Executivul a așteptat finalizarea negocierilor din această toamnă cu Fondul Monetar Internațional și prezentarea de către Comisia Europeană a prognozei de creștere economică pentru anul viitor înainte de a aproba bugetul.Anul 2012 se anunță unul dificil pentru salariații bugetari și pensionari. Bugetul pentru salarii și pensii crește cu sub un procent, așa că sunt șanse mici ca bugetarii și pensionarii să primească bani în plus anul viitor.Există însă și ministere și instituții pentru care s-au găsit bani în plus. Astfel, Ministerul Sănătății va primi cu peste 600 de milioane de lei față de acest an, în timp ce bugetele de la Transporturi sau Finanțe vor fi suplimentate cu sume ceva mai mici. Lista instituțiilor care vor avea bugete mai mari în 2012 continuă cu Administrația Prezidențială, dar și cu cele două servicii de informații, SRI și SIE.Există însă și ministere care vor primi mai puțini bani în 2012. De exemplu, Ministerul Administrației și Internelor va avea un buget redus cu aproape două miliarde de lei, în timp ce Ministerul Muncii va primi cu circa un miliard de lei mai puțin față de bugetul din acest an.Premierul Emil Boc a declarat, vineri, în urma aprobării de către Guvern a bugetului pe 2012, că acesta va fi unul prudent, la fel ca și cel din anul anterior și nu unul cu tente populiste, în ciuda faptului că anul viitor va fi unul electoral.„România are alternativa de a merge pe mâna comunismului, așa cum a făcut în 2008 și să promită lucruri care nu au acoperire în economie, adică să meargă pe mâna Opoziției. Atunci soluția va fi imposibilitatea finanțării deficitului. Tocmai de aceea alternativa este aceea care îndeamnă la responsabilitate, raționalitate și prudență. Să consolidăm ceea ce avem. Românii au făcut niște sacrificii uriașe să salveze țara. Românii au făcut asta, nu politicienii. Ne situăm pe creștere economică de 1,5-2% în 2011 și un deficit de 4,4%, care poate fi finanțat”, a pus premierul Emil Boc.El a mai precizat că, bugetul pentru 2012 pornește pe un deficit bugetar de 1,9% și o creștere economică prognozată de 2,1%. „În același timp, ne menținem obiectivul aderării la zona euro în anul 2015. Avem câteva avantaje majore acum pe care trebuie să le păstrăm: una dintre cele mai mici datorii publice din UE raportate la Produsul Intern Brut”, a spus Boc.