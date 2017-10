Cum a fost trăită Revoluţia din 1989 la Constanţa

5

Revolutia de Suflet

Motto: “Cu puterea scrisului pentru umanism si democratie, am INVINS burghezia rosie-satanica, militarat-securist ceausista, dar am FUGIT de boborul Rromarlan, un bobor de por’i de ca’ne”(unul din cei cinci milioane de Romani mutilati psihic si moral, alungati din tara sau ucisi de burghezia rosie din fosta Romanie) --- Am numit’o Revolutia de Suflet. A fost revolutia catorva oameni-Romani ce n’au stiut unul de altul, dar au incercat, independent, sa INMOAIE CERBICIA primitiva, inuman-hidoasa a PARAZITILOR burghezi rosii din “armata” si securitatea ce terorizau poporul Roman. Revolutia mea de Suflet a inceput in toamna lui 1985, la Iasi cand, in fata unui grup de tineri printre care si un nepot al lui Ceausescu, pseudocontrolor in antitraficul aerian, am spus: “Sa va intereseze Tara, viitorul ei! Ca “partidu’” asta va dispare in curand". Nepotul ceausului, delator primitiv, m’a denunatat…organelor. Securistii au vrut sa ma dea afara de la locul de munca, in toamna 1985, dar s’au razgandit(motiv aflat ulterior, in timp). M’au…papat, insa, militaratzii impotriva carora am inceput sa lupt intelectual, in Ianuarie 1986. In Ianuarie 1987, am trimis ultimul memoriu, urmand…democratia populara CALCATA cu bocancii de catre militaratzi. La sfarsitul lui Martie 1987, am trimis scrisoare la Vocea Americii – ceausestilor le era GROAZA de straini(nu de poporul “lor”). La Vocea Americii, scrisorile ajungeau la unu anume Ion Albu(Weiss), Zsidan agent qvadruplu: securitate, mossad,CIA si KGB(crima de care am aflat dupa ce am ajuns in Jewnglishtan). Scrisoarea mea a ajuns la George Homostean, bossul securitatii, si apoi la Elena Ceausescu. Asa “s’a facut dreptate” in cazul meu – numai ca eu hotarasem sa plec din Tara -, am fugit la sfarsitul lui Aprilie 1987. Am suferit cumplit in Mai-Iunie 1986, cand am inteles ca va trebui sa plec din Tara Mea. Printre adevarurile si premonitiile scrise de mine – ce sunt in dosarul meu, undeva in sertarele neosecuritatii -, sunt: distrugerea societatii taranesti-muncitoresti, disparitia PCR-ului, tradarea lui Ceausescu de catre “mesterii” cu care se inconjurase, uciderea lui ca un caine de catre…bizdicul Boeru, INSCLAVIZAREA copiilor Romani in kkapIUDAlism, ANARHIA, CLEPTOMANIA SI DECADENTA ca mod de antiviata adoptat de Rromarlanii ”eliberati”. Am inceput sa lupt imporiva bizdicului-parazit militarat cand a urlat in fata colectivului: “Baaa, va fac sclavi ‘pa’ toti! Va tund zero si va man de la urma, ca pe turma”!!?? A reusit bizdicul, dar nu in socialism, ci in kkapIUDAlism – desi fusese condamnat de sistem, la munca de jos, Bashitler l’a RECUPERAT si facut sef si mai mare. AMENINTANDU’L pe un anume OnOvrei(ce atunci a spunea: “bizdicu’asta e un om nebun”), militarat-“director” si asta, si’a bagat fiika in Rromarlatsa, dupa ce I’A CUMPARAT “diploma” de la APROZARUL Saguna, pe pozitia de parazita cu mii de euro lunar, fiika ajunsa CALAU al sclavilor-copii Romani – ca pe copilul meu nu’l pot ajunge calaii – prin puterea lui si’a gasit locul in alta societate! Cer iertare pentru lungimea comentariului. Dar, este posibil ca bizdicii sa afle ca scrisoarea ce urmeaza este SENTIINTA, CONDAMNAREA lor la Iad! Cand va veni timpul, tot ce tine de bizdici vor fi rasi de pe fata pamantului si trimisi in Iad, acolo unde le e locul! – Citeste: bizidic=burghez rosu ceausist. Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor Departamentul Aviatiei Civile Inspectoratul Aeronautic 3821/CR69/8.06.1987 --- 27/S/53 Tovarasului …. Str. Profesor Dr. Gheorghe Marinescu Nr. 48, Bloc I10, Etaj IV, ap 45 Sesizarea depusa de dv. Cu nr. 13780 la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman a fost analizata. Va informam ca urmare unor nereguli constatate la Aeroportul Constanta-Mihail Kogalniceanu, tovarsul Bizdic Alexandru a fost schimbat din functia de comandant de aeroprot. Regretam ca nu ati avut posibiltatea sa raspundeti invitatiei noastre si sa va prezentati in ziua de 14.05.1987 la Aeroportul Constanta-Mihail Kogalniceanu pentru a furniza comisiei Departamentului Aviatiei Civile informatii suplimentare celor semnalate in scris. Loctiitor pentru zbor Lt.col.ing Stefan Voian