Cum a ajuns Mazăre la vorbele lui Palaz

5

Pt nr.1

Domnule, sau doamna, se vede ca propaganda rosie, de la antene + realitatea si-a atins scopul!!! Intre 1990 - 1996, apoi din 2000 - 2004 ( singuri ) urmat dde 2004 - 2008 ( guvernare din umbra , ,,amor in curvie " cu peneleul ) pesedeul a furat, a indoit tara asta, incepand cu tolerarea nemernicului de la Banca Nationala , continuand cu privatizari, pensionari premature la armata politie si jandarmerie, pesedeul si-a facut un sistem articulat dee furt, iar acum, antenele, ii preamaresc, precum fetele mari!!! Vezi, draga, ca numai PDL are o alternativa viabila la jaful din Constanta, sa se stopeze constructiile din fata blocurilor de pe bulevarde, sa se stopeze distrugerea peninsulei, sa se reia electrificarea transportului urban, parcurile sa fie ceea ce au fost!!! Sper ca Presedintele Dutu, din PD care ti-a adus gazele in oras, sa fie deasupra acuzatiilor tale!!! Acum, Christian Gigi Chiru, cel care i-as anulat in justitie PUZul de Mamaia al lui mazarel si acuzat pe nedrept ca ar fi inteless cu mazarel ( ce intelegere sa fie cand anularea PUZului de Mamaia ii aduce pierderi la ,, incasari " presupusului sef ??? )are o sansa sa elibereze Constanta de ciuma rosie!!! Totul va fi doar cu sprijinul tau, cel pentru care, mazarel, varsa lacrimi in campania din 2000!!! Acum, mazarel, nu da doi bani pe tine, dar a distrus si parcurile, peninsula, transportul electrificat, urbanismul Constantei!!! Guvernarea portocalie, a oprit instalarea haosului in romania!!! Daca nu crezi, voteaza mazarel si mitrea, spagaton, ponta, hrebenciuc, iliescu, nastase, si vezi ca cei care au produs cu adevarat haosul prin iresponsabilitatea lor, prin privatizarile ilicite, prin smenariile lor!!!!! SI VEZI CE O SA IASA!!!