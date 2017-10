„Cuget liber“ face plângeri împotriva Primăriei şi Consiliului Local Constanţa privind liberul acces la informaţiile de interes public

„Cuget liber“ face plângeri împotriva Primăriei și Consiliului Local Constanța privind liberul acces la informațiile de interes public

Contractele de publicitate dintre Primăria Constanța și agențiile de publicitate Telegraf Advertising SRL și Soti Cable Neptun SRL (din perioada 2007-2009), în valoare totală de 1.800.000 de euro, au provocat o serie de controverse atât în presa centrală, cât și în presa locală. Pe 20 august, ziarul „Cuget liber” s-a adresat, în scris, Primăriei Municipiului Constanța, pentru a obține mai multe informații pe acest subiect. În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am înregistrat, la sediul Primăriei, o adresă în care am solicitat să se precizeze și să se prezinte toate Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța care au autorizat încheierea contractelor de publicitate dintre Primăria Constanța și Soti Cable Neptun SRL, precum și cu Telegraf Advertising SRL. De asemenea, am luat în calcul și varianta ca Primăria să fi inclus aceste cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2008 sau pentru anul 2009. Astfel, am cerut reprezentanților Primăriei să ne arate care este capitolul în care au fost prinse cheltuielile pentru realizarea unor astfel de servicii. Potrivit legii 544/2001, art. 7, alin. (1), „autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile”. Termene expirate Termenele prevăzute de lege au expirat. De la mijlocul lunii august și până în prezent, nu am primit decât un singur răspuns din partea Primăriei (pe 25.08.2009): „cererea dumneavoastră a fost înaintată Consiliului Local Constanța, urmând să vă parvină un răspuns în termenul prevăzut de lege”. Cu toate acestea, Consiliul Local nu a transmis nici un fel de răspuns ziarului „Cuget liber”. Potrivit art. 21., alin. (1), „refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat”. Împotriva refuzului tacit, „Cuget liber” va depune o reclamație la conducătorul instituției publice. Același articol mai prevede că, dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. Până acum nu a existat nici un fel de reacție din partea Primăriei sau a Consiliului Local, nici măcar o motivație pentru care informațiile ar putea fi exceptate de la accesul liber al cetățenilor. În aceste condiții, „Cuget liber” solicită în continuare un răspuns la adresa depusă în luna august, precum și precizarea informațiilor care se încadrează la categoria „excepții” și care nu pot fi făcute publice. Mai mult, „Cuget liber” cere sancționarea persoanelor respon-sabile de refuzul tacit al Consiliului Local Constanța.