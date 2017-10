"Cu toată majorarea taxelor, locuitorii din Agigea sunt mult mai câştigaţi ca în alte părţi"

1

Bravo !!!

Chiar cu aceasta majorare va multumim ca in Agigea se face ceva si se vad schimbari in fiecare zi. Populatia va apreciaza atat timp cat lucrurile se misca pozitiv.Poate cu aceasta ocazie dati un exemplu si primarului din Eforie care asa cum se arata lucrurile merg in jos. Foarte frumos a fost vara trecuta in centru cu acele tarabe si nu mai spun de investitiile pe care le fac proprietarii in utilitatile de care au nevoie.BRAVO DOMNU PRIMAR.