Cu o zi înainte de alegeri, în PNL Năvodari mocneşte scandalul

Cu o zi înainte de alegeri, în PNL Năvodari mocnește scandalul

Liberalii din Năvodari se pregătesc să își aleagă noua conducere locală în cadrul Adunării Generale, programată pentru sâmbătă după-amiază. Actualul lider interimar, Jean Paul Tucan, a declarat că, sâmbătă, PNL Năvodari va avea un nou Birou Politic Local, susținând în continuare că își dorește șefia formațiunii politice. Potrivit lui, sâmbătă sunt așteptați să participe la alegeri aproximativ 500-600 de membri locali. Pare că decizia organizării acestor alegeri i-a împărțit pe liberalii din Năvodari în două tabere. Fostul lider al PNL Năvodari, Florin Chelaru, a atras atenția asupra faptului că alegerile de sâmbătă sunt nestatutare și foarte mulți dintre membrii vechi ai partidului nu vor fi prezenți la Adunarea Generală. „Mă delimitez de aripa PNL-Jean Paul Tucan și nu recunosc alegerile de sâmbătă. Nu am fost informați oficial despre această Adunare Generală. Noi am aflat din presă că vor să le organizeze săptămâna aceasta. Nu voi participa la această mascaradă”, a declarat hotărât Chelaru, adăugând că alegerile nu sunt libere și democratice și se încalcă statutul PNL și deciziile Biroului Politic Central. „La nivel central, s-a hotărât ca alegerile în organizațiile locale să aibă loc după Congresul Extraordinar din martie. Prin urmare, ei încalcă o decizie a Biroului Politic Central. Iar George Dragomir (n.r.-președintele Organizației Județene a PNL Con-stanța) îl susține orbește pe Tucan. De fapt, lupta se dă strict pe delegații care vor participa la Conferința Județeană, Dragomir având nevoie de cât mai multe voturi”, a mai punctat Chelaru. Florin Chelaru a mai afirmat că a transmis un protest către președintele PNL, Crin Antonescu, către secretarul general Radu Stroe și către celelalte filiale și membri județeni privind abuzurile pe care le face actuala conducere constănțeană. Cristian Popescu a fost un alt nume vehiculat pentru șefia PNL Năvodari. Consilierul local și-a exprimat dorința de a candida pentru președinția organizației locale însă numai în condițiile în care alegerile sunt statutare. În ciuda faptului că însuși Jean Paul Tucan l-a anunțat pe Cristian Popescu drept contracandidatul său, acesta din urmă a anunțat că nu va participa sâmbătă la adunare și nici nu va candida acum pentru că alegerile nu sunt statutare. „Eu am aflat din presă, săptămâna aceasta, că vor fi alegeri. Potrivit statutului, adunarea trebuia convocată cu 30 de zile înainte, ceea ce nu s-a întâmplat la Năvodari”, a arătat Popescu. Sancțiuni Liderul Organizației Județene, George Dragomir, a negat acuzațiile aduse de Florin Chelaru. „Este strict părerea dumnealui. Dacă ar renun-ța la combinațiile pe care le face cu alți membri la nivel local și dacă ar participa mai des la ședințele de partid, ar ști că sunt alegeri. Am discutat și cu conducerea centrală și chiar vor participa reprezentanți de la centru, sâmbătă, la Adunarea Generală. Dacă sunt în stare să candideze, dacă sunt pregătiți, atunci să vină și să candideze sâmbătă. Îi așteptăm să vină”, a declarat Dragomir. Totodată, el a menționat că nu sunt probleme privind încălcarea statutului, având acordul conducerii centrale pentru organizarea acestor alegeri. Dragomir a mai explicat că s-a ales această zi pentru că este nevoie de constituirea unui Birou Politic Local puternic cât mai repede. „Știu că Tucan își dorește să treacă la treabă cât mai repede și să își formeze un nou birou politic deplin, cu membri de forță, și de aceea am convenit această dată”, a argumentat liderul liberal. În plus, Dragomir a arătat că era stabilită ziua de 20 februarie încă de la ultima Delegație Județeană. George Dragomir nu a exclus posibilitatea ca, în acest caz, să fie aplicate sancțiuni de la mustrare până la excludere. Referindu-se strict la Florin Chelaru, președintele PNL Constanța a încheiat scurt: „ori trece la treabă, ori ne lasă în pace”.