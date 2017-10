Cu cine votezi la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie 2009?

Un sondaj pe săptămână pe www.cugetliber.ro

Cu cine votezi la alegerile prezidențiale din 22 noiembrie 2009?

Ştire online publicată Luni, 02 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Așa cum am anunțat, pe site-ul ziarului „Cuget Liber” se derulează, săptămânal, un sondaj de opinie care urmărește evoluția candidaților înscriși oficial în cursa pentru alegerile prezidențiale din 22 noiembrie. În sensul acesta, în intervalul 25-31 octombrie, pe site-ul ziarului au fost exprimate 2.168 de voturi pentru cei 12 candidați pentru Cotroceni. În ordinea rezultatelor, primul clasat este Traian Băsescu, susținut de PD-L pentru un nou mandat de șef al statului, el fiind cotat cu un procent de 42% din voturi, ceea ce însumează 904 voturi. Este urmat de Crin Antonescu, candidat PNL, care e cotat cu 26% (569 de voturi) și de Mircea Geoană (PSD+PC), cu 15% (316 voturi). Al patrulea aspirant la mandatul de șef al statului din sondajul realizat de „Cuget Liber” este independentul Sorin Oprescu, el obținând 7% din voturile exprimate (144). Corneliu Vadim Tudor (PRM) ocupă locul cinci, cu 110 voturi, ceea ce reprezintă un procent de 5%. El este urmat de George Becali (PNG-CD), cu 55 de voturi (3%) și de Remus Cernea (Partidul Verzilor) cu doar 21 de voturi (1%). Tot un procent de 1% au obținut și Hunor Kelemen, candidat UDMR (15 voturi) și independenții Constantin Ninel Potîrcă (14 voturi) și Gheorghe-Eduard Manole (13 voturi). Constantin Rotaru (PAS) și Ovidiu-Cristian Iane (PER) au obținut sub 1%, anume 6, respectiv 1 voturi.