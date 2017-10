Cu cine votează liberalii la Primăria Constanţa?

7

Despre "secretul" finei/finului

Eu sunt finul liberalilor/pedeleilor.Se spune ca o data vede nasul "secretul" finei/finului.Asa ar fi normal si in alegeri.Cand un partid te-a tradat trebuie sa-l stergi de pe lista.Din 1989 votez ca un soldatel disciplinat tot ce am crezut eu ca se opune neobolsevismului pesedist.Mi-am scos nevasta si copii cu forta din casa,i-am trimis la vot,m-am certat cu ei pentru ca am crezut in promisiunile politicienilor.Intr-o zi blestemata din anul 2000 il votez pe Mazare(independent).Nici nu a terminat primul mandat si il gasesc pe Mazare in tabara lui Iliescu.Deci,votul meu a plecat la Pesede.Aproape 10 ani il votez si m-am uitat ca prostul in gura lui Banias,mare pedeleu de Constanta.Acum il vad pe Banias la Interesul National Pesedist.Si individul asta m-a furat.Am stampilat buletinele liberalilor mai bine de 10 ani.Pe Dragomir si Hasotti i-am ales si eu.In anul 2012 aflu ca il pupau pe Mazare de la Interesul Pesedist.Acum ,liberalii s-au invitat sa ma "boteze" din nou.Stiti ceva mai liberalilor ? De data asta va invit sa-mi vedeti toate secretele mele.Am doua "secrete" in pantaloni,unul in fata si unul la spate.Ce alegeti ? Si sa va mai spun ceva.Anul asta ma odihnesc.Este primul an de odihna din ultimii 26 de ani.Sa nu ma cautati prin sectia de vot.