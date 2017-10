Cu cine merge în alegerile parlamentare USR Constanţa

1

o gura de oxigen

De multi ani asteptam un nou suflu in poitica cu tineri destepti ( pe bune ),fara securisti in spate si care nu sint beizadelele ,,fostilor, ,dar ca orice inceput este greu, armele celor versati sint parsive. Arunca zvonuri compromitatoare greu de combatut( cum ca ar fi ai lui Soros ) de parca ala daca vroia asa ceva astepta atitia ani de la revolutie , dar asta prinde la nationalistii fara minte iubitori de PSD cei veniti de afara si scoliti pe bune acolo sint ,,agenturi,, Mai bine cu hotii politici autohtoni ! PAI DACA SINTEM SCIRBITI DE CE AM AVUT PINA ACUM ( asa cum ne plingem ) HAI SA INCERCAM SI ALTCEVA !!! oricum partidele clasice se tem de USR asta e clar si imi place sa-i vad cum le titiie fundurile Nu va fie frica de oamenii cu adevarat destepti