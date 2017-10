Cu ce oameni vrea PDL Constanţa să-l bată pe Mazăre

2

GRESELI INTENTIONATE S-AU CONDUCEREA P.D.LULUI DUPA PLAC

ALEGERILE LA P.D.L.C-TA S-AU FACUT DUPA BUNUL PLAC S-AU DUPA ZICALA CA DACA SUNT FACUTE STATUTE SI REGULAMENTE SUNT FACUTE A FI INCALCATE? CA ASA DA BINE! CE SPUNE REGULAMENTUL ART. 35-6 ALEGERILE SE FAC SUCCESIV:IN PRIMA ETAPA - PRESEDINTELE, IN A DOUA ETAPA - PRIM-VICEPRESEDINTII, IN ETAPA A TREIA VICEPRESEDINTI, SECRETARUL GENERAL SI TREZORIERUL; IN ETAPA A PATRA SECRETARI GENERALI ADJUNCTI SI SECRETARI EXECUTIVI. UN MEMBRU POATE CANDIDA SUCCESIV LA FUNCTIILE DE PRESEDINTE, PRIM-VICEPRESEDINTE, SECRETAR GENERAL SAU VICEPRESEDINTE SAU TREZORIER SI SECRETAR GENERAL ADJUNCT SAU SECRETAR EXECUTIV. CEORDINE A RESPECTAT D-NUL CHIRU FIINDCA AU FOST PRRSOANE CARE AU CANDIDAT PE MAI MULTE FUNCTII, IAR LUARI DE CUVINT DE CANDIDATI NICI VORBA CHIPURILE SA VORBIT CU DOUA SAPTAMINI IN URMA. LA CE SA VORBIT LA UN CVORUM INCOMPLET? DE ATUNCI CIND A FOST CVORUM SI ALTI DELEGATI NU AMAI FOST CAZUL? RUSINE SASA IL BATETI PE MAZARE? SA VINA LA CONDUCERE ADEVARATI P. D-LISTI NU REORIENTATII POLITIC CARE SE REORIENTEAZA MEREU DUPA CUM LE ESTE BINE, CITI VOR RAMINE DACA P.D.LEUL NU MAI ESTE LA GUVERNARE?