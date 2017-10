Cu ce oameni merge UNPR Constanţa la alegerile din 2012

Cu ce oameni merge UNPR Constanța la alegerile din 2012

Președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, a declarat pentru Cuget Liber că organizația pe care o conduce și-a pregătit cel puțin trei candidați pentru alegerile din 2012: Vrabie, Sărăcilă și Gae. Liderul organizației județene a Uniunii Naționale pentru Progresul României a declarat că, deși nu au fost stabilite încă toate persoanele care vor candida din partea partidului pentru alegerile din 2012, există câteva nume concrete. „Avem câteva pe care le vom susține cu siguranță. Este domnul Valentin Vrabie de la Peștera, care dacă va dori să treacă la UNPR și să candideze din partea partidului va avea toată susținerea. Este domnul Marian Sărăcilă de la Tuzla, care la întrunirea interjudețeană de la Galați a venit cu o echipă frumoasă de nouă consilieri. La Hârșova avem iarăși o organizație foarte puternică, iar domnul Ionel Gae va candida cu siguranță. Toți sunt oameni serioși pe care ne putem baza”, a declarat Lipoveanu.Referitor la Conferința Județeană a organizației, ce a avut loc vineri, la Complexul „Doina” din Neptun, Lipoveanu a declarat că evenimentul a fost un succes, bucurându-se de participarea a peste 400 de membri și invitați. Printre aceștia din urmă menționăm prezența deputatului PDL Zanfir Iorguș, a generalului Constantin Zeca și a Președintelui Ligii Navale Române, filiala Mangalia, Petrică Stoica. În plus, au participat consilierul PDL, Paul Foleanu, primarul localității Peștera, Valentin Vrabie, și vicepreședintele UNPR, Sorin Serioja Chivu. Întrevederea a durat mai bine de două ore, timp în care membrii partidului au discutat și adoptat rezoluția ce punctează demersurile partidului din perioada următoare. Intențiile membrilor UNPR din județ sunt centrate pe susținerea unei construcții civice pe zona de centru-stânga, sub forma unei platforme civice, Uniunea Social Progresistă. Din aceasta vor face parte organizații ale societății civile, asociații ale pensionarilor, precum și structuri sindicale, patronale și formațiuni politice. O a doua țintă pe care uneperiștii constănțeni și-au stabilit-o pentru perioada următoare este aceea de a participa ca partid politic la alegerile din 2012, unde doresc să obțină minim 10% din voturi. „Nu ne-am hazardat ca celelalte județe, am stabilit un procent minim de 10% pe care suntem siguri că îl vom obține”, spune Lipoveanu. Menționăm că după încheierea întrevederii de la Neptun, peste 180 de membri UNPR din Constanța s-au deplasat la Galați, unde a avut loc Conferința interjudețeană a partidului. Pe lângă liderii Marian Sârbu, Gabriel Oprea și Cristian Diaconescu, la întâlnirea interju-dețeană au participat aproximativ 1.800 de membri din țară.