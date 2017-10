„Cu cât stă mai mult la Cotroceni, cu atât îşi reduce Antonescu şansele de a deveni preşedinte“

1

agresivitatea USL

Este o caracterizare corectă, în termeni civilizati. Crin Antonescu nu stie sa faca altceva decat sa emita flatulatii agresive cu ifose de mare specialist in toate problemele.De la o vreme foloseste tribuna presedintiei pentru a ne da lectii de politichie.Si nu este singurul. PNL are deja o echipa pe masura lui Antonescu din care ies in evidenta Fenechiu,Norica Nicolai,Vozganian,Hasotti,Nicolaescu,Mariana Campeanu,Adomnitei.daca-i adaugam si pe cei din PSD ca de ex.pePonta,Iliescu,Ecaterina Andronescu,Corlatean,Duvaz,Aura Vasile,putem spune ca fauna politicianistilor primitivi si agresivi este pe masura USL.Sunt indivizi care,chiar si atunci cand spun ceva corect,iti vine sa le dai palme si sa-i dai cu capul de pereti,poate doar asa sa le vina mintea cea de pe urma.Oricum,asa cum o demonstreaza de 22 de ani,politicianistii romani dovedesc in continuare ca n-au caracter,demnitate si prestigiu. In schimb,sunt incompetenti,corupti si ticalosi.Un lucru este evident.Se apropie sfarsitul acestor categorii politicianiste.Avem sansa ca la toamna sa asistam (unii) si sa participam (altii) la o revolutie in politica romaneasca,dar cu conditia ca electoratul sa se trezeasca la realitate si sa puna mana pe bâta electorala si sa nu-i mai voteze pe acesti nemernici.Apar deja forte politice tinere care merita incurajate si puse la treaba.Sa le dam o sansa si sa fim optimisti.