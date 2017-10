Cu 78% în sondaje, Matei se pregăteşte pentru un nou mandat

Cu 78% în sondaje, Matei se pregătește pentru un nou mandat

Dacă pentru unii alegerile vin să le dea mari emoții, edilul localității Năvodari, Nicolae Matei, poate să stea liniștit și să se țină departe de „mizeriile” electorale. Astfel, proiectele demarate și implicarea sa în viața economică și socială a orașului îi aduc primarului Matei certitudinea că oricine își dorește, îl poate găsi la Primăria Năvodari, pe scaunul de primar până în anul 2016. Mai mult de atât, sondajele recent finalizate arată că edilul năvodărean se situează cu zeci de procente peste contracandidații săi. Potrivit declarațiilor sale, ultimul sondaj efectuat și pentru care are rezultate preliminarii îl dau câștigător detașat al alegerilor locale pentru Primăria Năvodari, cu 78% din totalul voturilor exprimate.„Rezultatele preliminarii ale ultimului sondaj efectuat mă dau câștigător cu 78%, restul candidaților având sub 10%. Am cea mai valoroasă echipă! PSD va lua majoritatea în Consiliul Local. De asemenea, cei mai buni peneliști sunt la PSD. Le mulțumesc năvodărenilor că îmi dau încredere și ne lasă să facem treabă în oraș. Totodată, le dau asigurări să voi fi și după alegerile din 10 iunie primarul tuturor; și a celor de la PNL și a celor de la PDL”, declară primarul Nicolae Matei.