Dacian Cioloș:

"Criza pestei porcine, cauzată de incompetența Guvernului PSD-ALDE"

Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat, ieri, că Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România, responsabilități directe având premierul Viorica Dăncilă, ministrul Agriculturii, Petre Daea, și directorul ANSVSA, Geronimo Brănescu.„Vorbesc de criza pestei porcine africane, care ocupă, încet - încet, bucată cu bucată, toată țara și care riscă să distrugă un sector agro-alimentar întreg. Ne confruntăm în acest caz cu o criză care este extrem de gravă din acest punct de vedere. Este o criză care se datorează, din punctul meu de vedere, în primul rând incompetenței Guvernului PSD-ALDE - și aici aș spune că responsabilități directe a ceea ce se întâmplă are doamna prim-ministru, pentru că dânsa are sub control toate instituțiile care ar fi putut și care ar trebui să țină sub control această criză, domnul ministru Daea, în calitatea lui de ministru al Agriculturii, care vizează și acest sector al creșterii porcinelor, și, evident, în cel puțin aceeași măsură, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Geronimo Brănescu”, a declarat Dacian Cioloș, citat de Agerpres.El a adăugat că în calitate de ministru al Agriculturii în România și la nivel european, când a fost comisar de resort, s-a confruntat cu astfel de situații și s-a dovedit că dacă se acționează la timp, lucrurile pot fi ținute sub control. Cioloș a atras atenția că există riscul de sistare a exportului de carne de porc din România pentru o perioadă de timp.„Rezultatele sunt dezastruoase, pentru că este vorba nu doar de închiderea unor ferme, oameni care au credite la bancă, care au investit în acești ultimi ani în sectorul de creștere a porcinelor, dar avem deja, pe lângă ferme închise, oameni care sunt trimiși în șomaj, peste 1.000 de oameni care și-au pierdut locurile de muncă deja, dintre care 500 provin doar dintr-o singură companie. Există riscul clar în momentul de față de reducere și poate chiar sistare pentru o anumită perioadă de timp a exportului de carne de porc din România - și vă reamintesc că viabilitatea acestui sector ține în primul rând de competitivitatea lui și de capacitatea de a comercializa pe piața europeană și în exterior - și riscul este mare să nu mai putem face acest lucru, chiar și cei care nu au problema infectării cu virus”, a precizat fostul premier.