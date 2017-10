"CRIZA este aproape, suntem în recesiune"

Președintele Traian Băsescu a declarat, într-o conferință de presă, că trage un semnal de alarmă privind intrarea României în recesiune, susținând că principalele cauze sunt proasta guvernare și reducerea investițiilor.DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI:- Eu am mai văzut acest film, tot cu un guvern care mințea că ii duduia economia. Și lui Ponta îi duduie economia în cap.- În conformitate cu standardele UE, România a intrat în recesiune. Nu vreau să avem diferende pe definiții. Vă invit să vedeți definiția pe care Eurostat o dă recesiunii. Indiferent ce definiție ar folosi Dottore, eu dau definiția Eurostat.Despre cauzele intrării României în recesiune:- Cauzele sunt multe. În general, proasta guvernare și impresia că suntem guvernați pentru că premierul merge la televizor. unde vorbește despre economie fără să înțeleagă ce se întâmplă în urma deciziilor pe care le ia.- În primul rând, cauza fundamentală este reducerea investițiilor, fenomen asupra cărora am atenționat continuu. S-a făcut o reducere a investițiilor cu 22,5 la sută față de primul semestru al anului trecut. A doua cauză este reducerea investițiilor străine directe. Pe primele șase luni are o scădere de 10 procente față de anul trecut.- Altă cauză: multitudinea de taxe și impozite impuse în economie. Au lucrat ca o frână. Creșterea prețului la carburant și taxa pe stâlp sunt principala cauză a frânei puse pe economie.- Acum se vede că regele e gol. Minciunile lui Ponta și Teodorovici nu mai pot continua. Anul trecut au venit facturi la plată din timpul Guvernului Boc.- Toate țările sunt pe creștere pozitivă, România este singura țară care are creștere negativă, scădere de un procent. Aceste lucruri nu mai pot fi acoperite de propaganda pontistă. Proasta guvernare este o realitate. A avut toate condițiile de stabilitate macroeconomică, preluate de la Guvernul Boc. Prin incompentență și minciună creează din nou dezechilibru.- Trag un semnal de alarmă. Am mai trăit o dată acest proces cu un guvern mincinos, al lui Tăriceanu, ne pregătim din nou să intrăm într-un astfel de proces. Încă nu e prea târziu.- Criza este aproape, suntem în recesiune.- Pe acest fond, astăzi, s-a lansat corul incompetenților, corul mincinoșilor, când prim-ministrul și Alianța Creștin Liberală, PNL-PDL cere convocarea Parlamentului pentru reducerea CAS. Oameni buni, eu nu mai candidez. Și eu susțin reducerea CAS dacă este posibilă.- Rectificarea făcută de Guvernul Ponta este o rectificare negativă. El a spus poporului că a făcut o rectificare pozitivă. Rectificarea bugetară este un desen și nu o realitate economică - un desen fantezist.Despre reducerea CAS:- Reducerea CAS-ului nu face altceva decât să accelereze intrarea în criză. Vă repet, am văzut această realitate, acest film l-am trăit pe pielea mea. Îi avertizez pe români să nu se lase păcăliți. Dacă se lasă păcăliți, la anul ei vor plăti constul naivității. Ieșirea din criză se va face pe spinarea românilor.- N-am să uit niciodată 2010, cu măsurile impuse pentru a ne reechilibra după măsuri propagandistice care vizau câștigarea alegerilor de către Tăriceanu și gruparea lui.- Consider că, în mod egal, liderii marilor formațiuni politice de la putere și din opoziție sunt la fel de iresponsabili și mincinoși. Fie că vorbim de Ponta, fie că vorbim de Iohannis, fie că vorbim de Blaga. Clamează reducerea CAS-ului și vor băga țara în criză.- PSD, PNL, PDL îi mint pe români pentru a le lua voturile. Îi mint pe cei din economie pentru a obține bani de campanie. Se bat pentru reducerea CAS-ului. Vor băga țara în criză, suntem doar în recesiune acum.- Dacă se introduce reducerea CAS, România pierde acordul cu FMI."Există și soluții de revenire:"- Anularea taxelor suplimentare introduse pe economie, pe stâlp, revenirea la vechiul preț al combustibilului ar ajuta România să înceteze să mai gâfâie. Acum e la stadiul în care economia gâfâie și trebuie s-o ajutăm din nou să respire normal. Nu reducerea CAS-ului va avea efect revenirea României la o respirație normală.- Văd că și INS, care a lansat o minciună prin omisiune, spune că a folosit un formular standard din 2009. Cum e posibil să ne spună UE că am intrat în recesiune și nu Institutul nostru? Ce a făcut astăzi INS-ul e ca scoaterea electricității la CNA. Au scos și ei siguranța.Sursa: Mediafax