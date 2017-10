Criza economică a afectat şi programul de audienţe al primarilor constănţeni

Criza economică a afectat și programul de audiențe al primarilor constănțeni

Cei mai mulți primari constănțeni nu au un program special de audiențe, ei preferând să adopte o variantă flexibilă de întâlniri cu cetățenii, obișnuind chiar să țină un tip de audiențe și în stradă. Mulți dintre ei au recunoscut că oamenii se plâng că au fost afectați de actuala criză economică, nu au locuri de muncă sau încep să le piardă și au nevoie de ajutor social. O altă problemă deosebită pe care ei au identificat-o, în urma întâlnirilor cu oamenii, este seceta care a afectat culturile din județ. „Depindem de Cel de sus” Primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta (PSD), a declarat că, personal, ține audiențe în fiecare zi. „Avem și un program special de audiențe, dar le ținem în perma-nență, pentru a nu lăsa oamenii să aștepte”, a spus Manta. Astfel, toți locuitorii interesați îl pot contacta pe gospodarul-șef în fiecare marți și joi, în intervalul orar 9.00-11.00. Potrivit lui Manta, cele mai multe probleme cu care se confruntă lo-cuitorii sunt cele sociale și cele care privesc retrocedările de terenuri. Viceprimarul comunei, Constantin Agavriloaiei (PSD), a recunoscut și el că „e grea viața la țară”. „Aici, oamenii se ocupă, în general, cu agricultura și înțelegem că depindem de Cel de sus. Sunt mulți bătrâni care nu mai pot munci, care au rămas singuri pentru că le-au plecat copiii la oraș și încercăm să îi ajutăm și noi cum putem”, a completat el. „Mai sunt tineri, aproximativ 100, care mai pleacă și mai lucrează pe la Mangalia. Dar am înțeles că încep să apară probleme și la locurile lor de muncă din cauza actualei crize economice”, a mai precizat viceprimarul. El a menționat că oamenii vin destul de des în audiență. „Își mai spun păsul, necazurile și poate îi ajutăm și noi într-un fel. Încă din mandatul trecut, din ianuarie 2008, am adoptat o hotărâre de Consiliu Local, prin care toți pensionarii și toți locuitorii cu venituri mici sunt scutiți de la plata taxei pentru paza comunei. Vreau să vă spun că sunt persoane care au pensii de 100-200 de lei și a trebuit să găsim o soluție și pentru ei”, a încheiat Constantin Agavriloaiei. Viceprimarul poate fi contactat în fiecare miercuri (în intervalul 9.00-11.00) și joi (în intervalul 14.00-16.00). „Nu sunt primarul Constanței” Când a venit vorba despre programul său de audiențe, gospodarul-șef din comuna Ciobanu, Ioan Suciu (PSD), a spus cu franchețe: „Nu sunt primarul Constanței, ca să țin un program de audiențe. Audiențele, la noi, se țin permanent. Și pe stradă, și acasă, și la primărie, peste tot”. Suciu a mărturisit că oamenii se plâng de faptul că nu mai au locuri de muncă. „Nu mai au ce să facă. Aceste probleme se întâlnesc peste tot și tot mai greu este să îți găsești, acum, un loc de muncă. În plus, nici noi nu avem posibilitatea să le asigurăm o slujbă”, a adăugat primarul. Social-democratul a mai explicat că sunt mulți pensionari care au nevoie de ajutor. „Pensionarii nu au bani și încerc să îi ajut și personal. Mi se întâmplă să îi duc chiar eu la Constanța și să le arăt unde este Spitalul, unde este Casa de Pensii pentru că vor să ajungă acolo și nu știu cum”, a susținut el. Nici asistenții sociali nu stau mai bine. „Ei nu și-au primit salariile de acum două luni”, a mai spus primarul. Ioan Suciu încearcă să găsească soluții acum pentru a-i ajuta pe tinerii care vor să își construiască locuințe în comună. „Sunt mulți tineri care lucrează în afară și vor și ei să își facă o căsuță aici. Vreau ca până la iarnă să facem trecerea unei suprafețe de aproximativ un hectar și jumătate în intravilan pentru a putea scoate, în primăvară, cel puțin 20 de loturi la vânzare”, a argumentat el. „Seceta ne omoară” Principala problemă a locuitorilor din comuna Deleni este seceta. Primarul comunei, Marian Dan (PSD), a recunoscut că oamenii au fost foarte mult afectați de secetă. „Așteptăm acum să fie declarat județul calamitat. Nici animalele nu mai au de mâncare”, a spus gospodarul-șef. „Noi nu îi putem ajuta decât în momentul în care va fi declarat județul afectat de secetă. Numai așa vor putea primi subvenții”, a mai afirmat Dan. „Seceta ne omoară. Dar așteptăm să treacă și criza, și seceta”, a continuat el să spere. Nici Marian Dan nu are un program special de audiențe. „Audiențe dau în fiecare zi, peste tot, și prin sate, peste tot pe unde mă întâlnesc cu oamenii”, a admis el. Program non-stop de audiențe Conducerea administrației locale din Dumbrăveni are un „program non-stop de audiențe” cu cetățenii. „Nu există un program strict și nici nu îmi fac pentru că oamenii vin și ei cum și când pot”, a explicat primarul comunei, Gheorghe Cenușă (PSD). Cenușă a declarat că, în general, problemele cu care se confruntă locuitorii țin de lucrurile mărunte de zi cu zi. „Nu este zi să nu vină cineva la noi. Dar nu sunt probleme care să ne dea și nouă bătaie de cap. Când mai vine unul că l-a supărat vecinul, când mai vine altul pentru pământ sau o moștenire”, a continuat el. Același program îl are și primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir (PSD). „Eu sunt dispo-nibil de la șapte dimineața la șapte seara în Primărie”, a spus scurt el. „Însă ei mă pot găsi peste tot în sate. Și pe la școli chiar. Nu este obligatoriu să discutăm la Primărie”, a completat Dragomir. Primarul a mai remarcat că oamenii nu prea vin cu plângeri sau probleme la Primărie. „Ciocârlia este un grânar, unde sunt foarte mulți producători de cereale. De cele mai multe ori, ei vin la începutul sau la sfârșitul anului când trebuie să își plătească taxele, impozitele sau atunci când au ne-voie de avize”, a menționat primarul. Gheorghe Murat (PSD), primarul comunei Topalu, a declarat, la rândul său, că are un program permanent de întâlniri cu locuitorii. „De fiecare dată când vin oamenii la Primărie să discute cu noi, suntem operativi și discutăm imediat cu ei. Chiar și azi (n.r.-ieri) au venit mulți să ceară dosare pentru ajutoare sociale”, a specificat el. Principalele probleme de care se lovesc oamenii sunt cele privind retrocedarea terenurilor și seceta.