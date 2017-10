Cristina Dumitrache trage tot la fotoliul de europarlamentar

Fiica alesului județean Ion Dumitrache, Cristina Dumitrache, este unul dintre candidații PSD Constanța la alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Cunoscută mai degrabă ca fiica lui Ion Dumitrache și mai puțin prin prisma activității politice, tânăra social - democrată s-a aflat și pe listele partidului pentru alegerile europarlamentare din 25 noiembrie 2007, ea ocupând chiar poziția 11 la nivel național. În contextul alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie și având în spate experiența campaniei electorale de la sfârșitul anului trecut, Cristina Dumitrache și-a început deja activitatea electorală în județ. Însoțită de reprezentanți ai partidului cu state mai vechi, Cristina Dumitrache frecventează, de ceva vreme, localitățile din colegiul nr. 3 pe care se pare că va fi desemnată să candideze pentru Camera Deputaților. (De menționat că pesediștii nu au făcut încă publică nominalizarea pe colegii a candidaților constănțeni). Tânăra aspirantă la un fotoliu de parlamentar are însă o miză mult mai mare decât postul de deputat în Parlamentul României. Ea muncește asiduu la campanie pentru că, indiferent de procentele pe care le va obține, Cristina Dumitrache are mari șanse de a pleca din toamnă la Bruxelles. Mai exact, din cei zece europarlamentari pe care îi are PSD în prezent în Parlamentul European, doi vor candida la alegerile din 30 noiembrie. Este vorba despre Titus Corlățean, care candidează pe un colegiu din Brașov, și Ioan Nechifor, pretendent la Suceava. Potrivit unor surse din partid, cel puțin unul dintre ei are șanse mari de a ocupa un fotoliu în Parlamentul României, motiv pentru care următorul pe listă va pleca în locul lui la Bruxelles. În speță, constănțeanca Cristina Dumitrache.