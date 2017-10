Cristian Zgabercea şi Radu Volcinschi, cei mai săraci directori din CJC

Cristian Zgabercea și Radu Volcinschi, cei mai săraci directori din CJC

Chiar dacă au întârziat să își depună declarațiile de avere, depășind, în unele cazuri, termenul limită (15 iunie) pentru această obligație, funcționarii publici ai Consiliului Județean Constanța (CJC) au reușit în luna iulie să își actualizeze avuțiile și în acte. Potrivit declarațiilor publicate on-line pe site-ul CJC, cei mai săraci șefi ai direcțiilor aparținând Consiliului Județean sunt Cristian Bogdan Zgabercea (Direcția pentru Cultură, Învățământ, Sport, Sănătate, Organizare de Evenimente și Protocol) și Radu Volcinschi (Direcția Generală de Administrație Publică și juridică). Zgabercea nu are decât o singură casă, moștenită în 1980, în București, în sectorul 1. Titularii casei de 100 metri pătrați sunt Ana Zgabercea și Cristian Zgabercea. Nu are terenuri și nici apartamente, case de locuit, case de vacanță sau spații comerciale. El mai declară că nu are bunuri mobile (autovehicule, autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării) și nici active financiare. Venitul său anual încasat de la CJC este de 30.994 de lei. Potrivit declarației de interese, el mai deține funcția de președinte al Fundației Fantasio Constanța. Totodată, este membru al Fundației pentru Promovarea Sportului Constănțean. În plus, Zgabercea mai este administrator al Anacomrom SRL și acționar la VLASERCRIS SRL. Președintele CS Volei 2004 Tomis Constanța și președintele executiv al Rugby Club Județean Farul Constanța este și membru în Sindicatul Consiliului Județean Constanța. Nici șeful Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, Radu Volcinschi, nu are terenuri, bunuri imobile sau mobile. El are un venit anual încasat de la CJC de 35.424 de lei. În declarația de interese, Volcinschi menționează doar că este membru în Sindicatul din Administrația Publică. Întorcându-ne în timp, în iulie 2008, când era „inspector la CJC”, el mai declara că are și niște bijuterii în valoare de 10.000 de euro, dobândite în perioada 2004-2008, și niște timbre de 5.000 de euro, dobândite în intervalul 1996-2008. Acestea au dispărut însă din declarația de anul acesta. Constantin Brăgaru, cel mai înstărit director din CJC Șeful Direcției Generale de Afaceri Europene, Constantin Brăgaru, are două case în Constanța, din 2003 și din 2006. În plus, împreună cu Gabriela Istrate, el deține două apartamente, tot în Constanța, dobândite în 2007. Anul trecut, și-a deschis un depozit bancar în valoare de 10.600 de euro. Venitul său anual a fost de 94.349 de lei. La acesta, se adaugă și cel de la Universitatea „Andrei Șaguna”, în valoare de 2.075 de lei. În comparație cu declarația depusă în iunie 2008, Brăgaru a reușit acum să facă bani și din activități independente. Astfel, ca formator, el a primit 127.880 de lei de la Asociația CRDRUMS. Tot ca formator, el a mai încasat 18.060 de lei din partea unui SRL. Mai mult, el a obținut venituri din cedarea folosinței bunurilor. A închiriat cele două apartamente și a strâns aproximativ 7.000 de euro, din vara lui 2008 până în prezent, iar din închirierea unei case a luat 14.400 de lei. În declarația de interese, el precizează că este asociat la SC MTC. Zig-zaguri în declarații Declarația de avere a directorului Sebastian Florin Rancichi din cadrul Direcției de Control este stilizată într-o serie diversificată de zig-zaguri. El nu este decât membru în Sindicatul Salariaților din Administrația Publică Locală. De la CJC, el a beneficiat de un venit anual de 74.474 de lei. Credite la Buget-Finanțe Tudorel Pârvu, șeful Direcției Ge-nerale de Buget-Finanțe din cadrul CJC, are o casă în Constanța din 2003 și un apartament, al cărui titular este însă Daniela Pârvu. În plus, el are un autoturism Daewoo Cielo, cumpărat în 2003. În același an, Pârvu a făcut un credit ipotecar de 23.500 de dolari. Venitul său anual de la CJC este de 78.846 de lei. De asemenea, el este acționar la o societate, valoarea totală a acțiunilor fiind de 4.166 de lei. Arhitectul-șef își construiește o locuință Titi Cenușă, arhitectul-șef din CJC, și soția sa, Nela Cenușă, au un teren intravilan în Năvodari de 500 metri pătrați, pe care l-au cumpărat în 2001. Cei doi mai au o „locuință” de 80 de metri pătrați, tot în Năvodari, care se află în „construire”. Venitul său anual încasat de la CJC a fost de 78.080 de lei. Potrivit declarației de interese, Cenușă este membru în Sindicatul Salariaților din Administrația Publică. Întârziata Sevil Sumanariu Șeful Direcției Informatizare și Cooperare la Marea Neagră și Managementul Calității, Sevil Sumanariu, a reușit să își actualizeze declarațiile de avere și de interese de-abia la începutul lunii iulie. Ea are un apartament în Constanța, cumpărat în 1994. În plus, a contractat un credit de 60.000 de lei. Ca salariat al CJC, a avut un venit anual de 80.415 de lei. În total, ca reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP), Sevil Sumanariu a încasat 8.587 de lei. Ca lector al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene a mai beneficiat de 28.220 de lei. În declarația de interese, directorul precizează că este acționar la COREMAR (Compania de Remorcaj Maritim) și membru în Consiliul de Administrație al ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară). Totodată, este președinte al Asociației Naționale a Informaticienilor din Administrația Publică, membru în Sindicatul CJC și membru inactiv al CECCAR Constanța. Excepții Din aparatul propriu al CJC, fac parte și câțiva angajați care nu se încadrează în categoria funcționarilor publici. În consecință, declarațiile lor de avere și de interese nu sunt accesibile publicului. În această situație se află 28 de angajați ai Consiliului Județean Constanța, printre care și Marius Tărcatu, șeful Direcției Tehnic Investiții. Trebuie menționat faptul că, în luna mai a lui 2008, Tărcatu a fost condamnat de Tribunalul Constanța la doi ani și șase luni de închisoare, cu suspendare, pentru acte de corupție, dar Curtea de Apel Constanța l-a achitat anul acesta, în aprilie.