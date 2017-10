Cristian Preda vrea alegeri pentru prezidenţiabilul PDL

Cristian Preda vrea alegeri pentru prezidențiabilul PDL

Europarlamentarul PDL Cristian Preda consideră că alegerile interne pentru stabilirea prezidențiabilului PDL reprezintă o idee foarte bună, dar că democrat-liberalii nu trebuie să amâne foarte mult aceste alegeri."Si mie mi se pare o idee foarte buna (alegerile interne pentru stabilirea candidatului PDL la prezidențiale, n.r.)si ma bucur ca Vasile Blaga o agreeaza. Aici suntem de aceeasi parere si cred ca e bine sa lucram la acest proiect. (...) Deocamdata, doar despre PDL discutam, cred ca alegeri interne intr-un partid sunt foarte bune, eu am propus asta si pentru alegerile locale, pentru primariile din marile orase. N-a iesit atunci, poate iese acum", a declarat Cristian Preda, pentru Ziare.com.Democrat-liberalul a comentat si situatia in care in alegerile interne pentru prezidentiabilul PDL sa intre si membri ai altor partide ai fostei Aliante Romania Dreapta. "Asta presupune un acord politic care sa fie incheiat intre aceste partide. Mi-e greu sa evaluez in acest moment sansele unui asemenea proiect, pentru ca nu stiu cum se va concretiza el in cazul nostru", a mai spus Preda.