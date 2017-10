Cristian Preda şi Monica Macovei cer demisiile lui Victor Ponta şi Ioan Rus

1

deja ne e scarba

Bai golanilor, bai dna macovei (este adevarat ce se spunea in catavencu ca te imbatai pana te scapai pe tine, la vama veche?), bai oameni fara dumnezeu, pana cand ne veti mai obosi cu aceste marsave declaratii ? de igas nu spuneti nimic, de anastase, de flutur, de falca, de boureanu, de olteanu etc ? chiar daca sunt un om fara apartenenta politica, chiar daca nu imi este ascultat telefonul pentru ca nu reprezint nimic, am dreptul de a spune ca m-ati sufocat, am ajuns sa va urasc desi v-am votat cu incredere si speranta. nu pot spune ca astia de acum sunt perfecti, din contra, dar stilul lor este mai aproape de sufletul meu. macar fac smechetii cu decenta, cu scoala, fata de badaranismele si mahalaua voastra si a celorlalti membrii pdl-isti. regret ca am contribuit pentru ca voi si presedintele sa mai prindeti un mandat. sunt un om faqra sperante pentru viitor, dar, din pacate, sa ma ierte Dzeu, mai bine cu usl-istii decat cu voi... pacat ca ne-ati tradat asteptarile. am ajuns sa astept cu dorinta mare ca viitorii procurori sa faca ordine la pdl si la presedentie, fara magariile pe care le-atio facut voi. altfel, totul e de pomana.