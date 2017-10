Cristian Preda a cerut demiterea Elenei Udrea de la şefia PMP

Cristian Preda a cerut demiterea Elenei Udrea de la șefia PMP

Vicepreședintele PMP Cristian Preda a declarat, ieri, că în ședința Consiliului Național a cerut demiterea Elenei Udrea din funcția de președinte al partidului, considerând că prin acțiunea acesteia candidatul PMP la prezidențiale Cristian Diaconescu „a dispărut din scenă”.„Am cerut demiterea Elenei Udrea, pentru că am stabilit un candidat, Diaconescu, și prin acțiunea Eleni Udrea acest candidat a dispărut din scenă și am zis că e o problemă. Eu am fost singurul care a considerat că trebuie să fie demisă, ceilalți au considerat că, dimpotrivă, trebuie să-i pună o coroniță și să o pună și prezidențiabil, iarăși am fost împotriva acestei candidaturi”, a explicat Cristian Preda.Cristian Preda a arătat că Mișcarea Populară se află acum în situația de a avea doi candidați, Cristian Diaconescu și Elena Udrea, și nimeni nu înțelege nimic din această desfășurare de forțe.„Mi se pare că e o greșeală gravă ca în termen de o săptămână să distrugi o candidatură care era deja finisată, era aranjată, s-au strâns semnături și în plus s-a produs și o nefericită ruptură între PMP și Fundația Mișcarea Populară, astfel încât acum suntem în situația în care Mișcarea Populară are doi candidați, Diaconescu și Udrea”, a adăugat Preda.