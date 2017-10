Cristian Petrescu demisionează din PDL

1

traseism , dezertare,infidelitate

Traseismul este similar cu infidelitatea sexuala.Nu-ti mai place amanta , o schimbi , mai ales cand partidele sunt pline de târfe politice.Ne-am obisnuit cu fenomenul si nu ne mai miram, dar se ignora faptul ca el este efectul nu cauza.Traseismul,infidelitatea politica reprezinta o trista realitate pe care nimeni nu vrea s-o schimbe.Partidele romanesti nu sunt partide de principii , de doctrine ci de interese personale.Asa zisele doctrine inscrise in statute si programe nu sunt decat niste pretexte si fraze menite sa amageasca lumea. Profitorii de pe urma functiilor primite din motive numai de ei stiute, sunt gata sa plece in orice partid daca interesele lor sunt prioritare.Sa retinem declaratia dezertorului PETRESCU : " nu se mai simtea reprezentat de actuala conducere ", el insusi facand parte din conducere.Era corect sa spuna ca pleaca din PDL pentru ca n-a reusit sa reprezinte nimic si pe nimeni.Fostul ministru care n-a dezvoltat nimic in Romania decat coruptia , pozeaza in victima dupa ce timp de 17 ani n-a reusit sa faca nimic bun pentru partidul care s-a prabusit datorita unora ca el.Traim in tara lichelelor politice , a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate " convingerile".Politicianistii trec de la un partid la altul cu o admirabila detasare.Este ca o calatorie de agrement si foarte folositoare acestor excursionisti politici care se conduc dupa principiul " ubi bene,ubi patria".Traseistul, dezertorul,este omul-musca egal satisfacut ca trece din lada de gunoi in gradina,atras de miere si impiedecat in drum de un scuipat cleios.Pana la urma,acesti indivizi care capuseaza societatea romaneasca nu sunt altceva decat indivizi fara caracter,boala de care sufera intreaga clasa politicianista romaneasca.