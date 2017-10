Cristian Diaconescu, vizită de lucru la Medgidia

Organizația Județeană a Partidului Mișcarea Populară Constanța a organizat, la Medgidia, un eveniment privind începerea campaniei de strângere de semnături pentru candidatura lui Cristian Diaco-nescu la alegerile prezidențiale. La eveniment au fost prezenți prezidențiabilul Cristian Diaconescu și deputatul PMP, Eugen Tomac.„Într-o perioadă în care tot mai mulți politicieni își propun să intre în competiție pentru cea mai importantă funcție în stat, Mișcarea Populară are un candidat hotărât, credibil și un patriot adevărat, acesta fiind Cristian Diaconescu. Un candidat care merită susținerea tuturor românilor”, a spus Eugen Tomac.Prezent la eveniment, candidatul la președinția României, Cristian Diaconescu a precizat: „Nu am venit să-mi fac campanie electorală, nu am venit să vă forțez mâna pentru voturi, am venit la Constanța pentru a spune un singur lucru, să susțineți pentru președinția Ro-mâniei și să dați votul dumneavoastră celui care merită să reprezinte România și care începând de a doua zi poate începe serviciul fără să întrebe ce trebuie să facă în această funcție. Să susțineți un profesionist adevărat”.Totodată, la evenimentul de la Medgidia, PMP Constanța și-a anunțat și candidatul pentru Primăria Ion Corvin, în persoana lui Vasile Dumitru.