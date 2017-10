Cristian Diaconescu: „Îmi construiesc strategic un alt drum”

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu spune într-un mesaj adresat susținătorilor săi că își construiește strategic un alt drum prin care poate fi alături de România, precizând că nu se va îndepărta de partidul pe care l-a creat.„Merităm mai mult. Cred asta cu tărie și acesta e motivul pentru care, acceptând situația actuală, îmi construiesc strategic un alt drum prin care pot fi alături de țara mea. Bazați-vă pe mine pentru a continua lupta pentru acest stat ce merită respect. Pentru România. Nu mă îndepărtez de partidul pe care l-am creat: ar fi lipsit de onoare. Nu fug; eventual îl schimb într-o formă mult mai apropiată de convingerile mele”, a declarat fostul ministru, președinte al Fundației Mișcarea Populară.Diaconescu denunță „izolarea” la care a fost supus, ca și candidat al PMP, dar și „mobilizarea vehementă împotriva sa”, atunci când a decis să candideze independent și amintește că „a pornit în candidatura spre prezidențiale «de unul singur», susținut doar de președintele Traian Băsescu”.„Am pornit în această candidatură, ca un rebel, de unul singur, având alături un alt partener, alt rebel hotărât să nu facă niciun compromis, Traian Băsescu. Chiar dacă mi-au închis mediatic orice cale de a putea transmite un minim mesaj, am continuat. Vă amintiți, singurul care se pronunța în favoarea mea era șeful statului. Partidul politic care m-a propus a decis să schimbe candidatul. Într-o democrație este un gest normal. Am respectat această decizie și am încercat să continui, dar mobilizarea împotriva mea a devenit vehementă”, a mai spus fostul ministru de Externe.