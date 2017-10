Cristian Diaconescu îl va înlocui pe Baconschi

4

Diaconescu maerita functia din plin

Era si timpul sa vina vremea de o schimbare, o schimbare care trebuia facuta in 2009 atunci cand Baconschina fost numit Ministru de Externe, o greseala facut de atunci cand Cristian Diaconescu era solutia ce mai plauzibila si mai buna pentru acea functie.. Omul acesta chiar stie ce are de facut in diplomatie. Este inexplicabil cum a fost tinut Baconschi atata vreme in Guvern.Diaconescu a reusit sa evite sanctiunile Uniunii europene prin negociere la Haga, a avut curajul sa ii apere pe romanii din Italia deci sa implicat si merita tot sprijinul nostru.