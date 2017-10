Cristian Cîrjaliu: „În Agigea era nevoie de un Centru de Tineret“ / Galerie FOTO

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu a pus, ieri, piatra de temelie pentru construcția Centrului de Tineret din localitate. Evenimentul a avut loc cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea comunei Agigea. La acțiune au participat consilierii locali, directorii instituțiilor și preoții din comună, dar și locuitori. Construcția este realizată integral de reprezentanții comunei Agigea prin accesarea fondurilor europene nerambursabile prin Zona Metropolitană Constanța și cu sprijinul pre-ședintelui Consiliului Județean Con-stanța, Nicușor Constantinescu.Terenul pe care se va ridica viitoarea clădire a fost sfințit de un sobor de preoți, după care a fost tăiată panglica de inaugurare.„În acest loc se va construi un Centru de Tineret și alături de noi este directoarea de la Școala Ion Borcea, Doinița Sârbu, pentru că acest centru se va construi pentru copiii din localitatea Agigea. Este o construcție care se realizează prin intermediul Zonei Metropolitane, investiție de aproximativ două milioane de lei, care va fi finalizată în cursul acestui an, pe fonduri europene. Este un master plan pe care l-am aprobat acum patru ani de zile, privind dezvoltarea mai multor localități din județul Constanța. Suprafața totală construită va fi de aproximativ 800 de metri, vor fi spații pentru desfășurarea activităților tinerilor, vom avea spații de cazare la etaj, este construcție pe două nivele, dar și spații pentru alte activități sportive: sală de șah, judo și altele”, a spus primarul din Agigea, Cristian Cârjaliu.El a adăugat că beneficiari direcți vor fi elevii școlii din localitate, care vor profita de terenul de sport, dar și tinerii din localitate care vor să facă ceva educativ.„După cum vedeți, în spate este stadionul, unde, de aseme-nea, tinerii vin și fac sport. În mandatul 2008 era o paragină și astăzi avem un stadion modern și, ce este foarte îmbucurător, că după orele de program vin și aleargă foarte mulți adulți, vin și fac sport și asta înseamnă că se conștientizează programul de mișcare”, a mai adăugat primarul Cristian Cîrjaliu.Edilul a mai precizat că, în Agigea era necesar un aseme-nea Centru de Tineret deoarece nu există așa ceva.„Da, avem nevoie de așa ceva la noi în localitate pentru că nu avem așa ceva și va rămâne și când nu voi mai fi primar. Când voi trece pe aici, o să mă bucur că am realizat ceva pentru comunitate și că mi-am îndeplinit obiectivele pe care mi le-am propus și că au rămas în folosul comunității.În prezent, tineretului din comuna Agigea îi lipsește un centru de infor-mare cu ambient dedicat. Este necesară existența unui mediu optim, unde aceștia pot fi instruiți și îndrumați corespunzător”, a mai spus primarul Cristian Cârjaliu.Noul Centru de Tineret din comuna Agigea va fi dotat cu mobilier adecvat și echipamente IT necesare desfășurării activității și va deservi 2.894 de tineri.