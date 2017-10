Cristian Buşoi: "PNL are ca obiectiv câştigarea alegerilor prezidenţiale din 2019"

Cristian Bușoi: "PNL are ca obiectiv câștigarea alegerilor prezidențiale din 2019"

Partidul Național Liberal (PNL) are ca obiectiv câștigarea alegerilor prezidențiale din anul 2019, dar și susținerea președintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat, dacă el va dori acest lucru, a declarat vineri, la Deva, secretarul general interimar al PNL, Cristian Bușoi."PNL are ca obiectiv esențial câștigarea alegerilor prezidențiale în 2019. Nu există obiectiv mai important pentru noi, în acest moment, decât acesta. Ne dorim ca PNL să reconfirme rezultatul din 2014 și dacă actualul președinte al României, domnul Klaus Iohannis, va dori să candideze în numele PNL sau susținut de PNL, cel mai important lucru pentru noi este să-i asigurăm suportul politic și organizatoric pentru a câștiga al doilea mandat", a spus Bușoi.El a criticat PSD și politica economică a acestuia, apreciind că România începe să se îndepărteze de modelul european. În opinia sa, la finalul acestui an România va depăși valoarea deficitului bugetar negociată și acceptată de Comisia Europeană."Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar arăta România în 2019 dacă și președintele României ar proveni din PSD. Cred că ne-am îndepărta foarte clar și foarte evident de modelul european, de care, din păcate, începem, încet-încet, să ne îndepărtăm cu inițiative gen Ordonanța 13 sau cu tot felul de decizii haotice în domeniul economic și bugetar care, cu siguranță, anul acesta ne vor duce peste ținta de deficit bugetar discutată și acceptată de Comisia Europeană", a arătat liderul PNL.