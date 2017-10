Cristian Buşoi: „Avem nevoie de un registru pentru bolnavii de hepatită”

Cristian Bușoi: „Avem nevoie de un registru pentru bolnavii de hepatită”

Președintele Casei Naționale de Sănătate (CNAS), Cristian Bușoi a subliniat necesitatea elaborării unui registru al bolnavilor de hepatită C, cel mai probabil cu ajutorul fondurilor europene, la lansarea Coaliției "Împreună împotriva hepatitei", care are ca obiectiv demararea unui program clar de informare, prevenire, diagnosticare și tratament al pacienților cu hepatită virală C.„Trebuie obligatoriu să construim registrul bolnavilor cu hepatită C. Noi am aplicat pe fonduri europene pentru a construi câteva registre foarte importante. Registrul de oncologie și registrul de hepatită sunt amândouă extrem de importante. Mai sunt și alte boli, diabetul în primul rând, care afectează un număr foarte mare de români. Și acolo avem nevoie de a construi registre foarte eficiente după model european”, susține președintele CNAS.