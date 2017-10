Crin şi Ponta vor să-l suspende pe Băsescu. Crezi că vor reuşi?

Crin și Ponta vor să-l suspende pe Băsescu. Crezi că vor reuși?

Liderii USL au decis, ieri, să declanșeze procedura de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu. Potrivit Constituției, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută. Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință președintelui. Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Liderul senatorilor PNL, Puiu Hașotti, a declarat, înaintea ședinței USL de ieri, că este de părere că ac-țiunea de suspendare a președintelui Traian Băsescu ar trebui să fie discutată după alegerile din 2012. Întrebat fiind dacă e posibilă o amânare a declanșării procedurilor de suspendare a președintelui Băsescu, în condițiile în care opoziția nu are voturile suficiente în Parlament pentru a finaliza această acțiune, el a spus că totul este posibil. „Totul este posibil. Eu sunt hotărât să respect deciziile USL, punctul meu de vedere este că decizia suspendării trebuie eventual discutată după alegerile din 2012”, a susținut Hașotti. El a mai spus că sunt sub 50% șanse ca suspendarea președintelui să fie votată de Parlament și că acțiunea politică demarată de USL încearcă să conștientizeze clasa politică despre necesitatea înlocuirii actualei puteri cu un an înainte de alegeri. La rândul lui, social-democratul Eduard Martin a evitat să dea un pronostic privind votarea în Parlament a acțiunii de suspendare. „Întâi trebuie să vedem ce spune Curtea Constituțională. Personal, voi vota pentru suspendarea președintelui și îi îndemn pe toți colegii să facă acest lucru, deoarece ceea ce a spus Traian Băsescu este o instigare la nerespectarea unei hotărâri judecătorești”, a declarat Eduard Martin.Și senatorul PSD Nicolae Moga a evitat să se pronunțe înainte cu privire la votul din Parlament. „Fac parte din USL și dacă partidul decide că trebuie să votez pentru suspendarea șefului statului, mă voi supune acestei decizii. Totuși, înainte, doresc să văd și argumentele pentru care se ia această decizie și dacă acestea vor fi întemeiate îmi voi exprima și un punct de vedere personal”, a spus senatorul Nicolae Moga. De cealaltă parte, deputatul democrat-liberal Constantin Chirilă a declarat că demersul celor de la USL este unul iresponsabil, cu șanse de reușită zero. „Este un demers iresponsabil, cu șanse de reușită zero. Mai mult, nu-i văd temeinicia juridică și consider că cei doi lideri de la USL, Crin Antonescu și Victor Ponta, sunt decuplați de la realitate, deoarece nu au obiective politice clare. Dacă ei consideră că cineva greșește, că nu face lucruri bune, atunci cel mai indicat ar fi să vină cu soluții și nu cu invenții de genul celei privind suspendarea președintelui”, a spus Chirilă.