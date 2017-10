Crin Antonescu şi-a ales directorul de campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2014

Crin Antonescu și-a ales directorul de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014

Prezentatorul și analistul Niels Schnecker va fi directorul de campanie electorală al președintelui PNL, Crin Antonescu, pentru alegerile prezidențiale din 2014, informează un comunicat remis redacției. "I-am făcut propunerea lui Niels Schnecker de a fi directorul meu de campanie electorală pentru prezidențialele din 2014, după o îndelungă și atentă observație a discursului său ca om de televiziune, consultant în domeniul afacerilor și analist politic. M-am convins asupra autenticității mesajului său, am văzut că nu este doar un om de televiziune plătit să livreze conținut editorial, ci dimpotrivă, Niels Schnecker crede cu convingere în mesajul transmis zilnic în ultimii ani la tv și în necesitatea unei schimbări în sistemul politic românesc. Iar eu de astfel de oameni am nevoie - integri, onești și determinați să lupte până vom câștiga nu doar alegerile prezidențiale, ci dreptul românilor de a avea un trai mai bun în țara aceasta", declară Crin Antonescu, conform sursei citate.În comunicat se arată că președintele PNL i-a adresat omului de televiziune această propunere ca urmare a compatibilității viziunilor politice și a succeselor înregistrate de Niels Schnecker în campaniile electorale desfășurate în Statele Unite ale Americii."Deși nu este un membru al PNL, convingerile lui Niels Schnecker coincid cu valorile Uniunii Social Liberale. Și în acest sens, cred că, pentru elaborarea unei strategii puternice și eficiente, avem nevoie de viziunea externă și experiența vastă a domnului Schnecker în problemele critice și cronice ale sistemului politic și economic. În plus, avem nevoie de viziunea sa occidentală și de experiența și succesele sale, mai puțin știute publicului larg, înregistrate în cadrul campaniilor electorale din SUA", completează liderul liberal.