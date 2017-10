Crin Antonescu: Garantez respectarea Constituţiei şi buna funcţionare a instituţiilor statului

Crin Antonescu: Garantez respectarea Constituției și buna funcționare a instituțiilor statului

Președintele interimar, Crin Antonescu, a declarat, marți, la Cotroceni, că nu face confuzia între un președinte interimar și unul ales, că va veghea la respectarea Constituției și că garantează, intern și extern, respectarea Legii fundamentale și buna funcționare a instituțiilor statului român.Antonescu a spus că nu face confuzia între un președinte interimar și unul ales. El a precizat că va veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a statului.Antonescu a mai precizat că garantează respectarea Constituției și la buna funcționare a statului.Declarațiile președintelui interimar Crin Antonescu:- Un președinte discret nu neagă implicat. Am făcut aceste întâlniri astăzi pentru că socotesc că este de datoria cuiva care exercită prorogative și își asumă obligațiile funcției prezidențiale să facă ceea ce este necesar pentru țara a cărui președinte este. Nu particip la nicio ședință de Guvern și nici nu am intenția- Despre grațierea lui Adrian Năstase: Nu grațiez pe nimeni în cursul acestui interimat. În calitate de președitne itnerimar nu intenționez să grațiez pe nimeni- Despre eventuala schimare a șefului DNA și a procurorului general: Sunt declarații făcute într-o altă calitate decât aceasta, există sensuri și nunațe diferite. În calitate de președinte interimar pot să vă spun că este exclusă orice schimbare la vârful acestor instituții- Nu vreau să dau mai multe detalii despre întâlnirea cu ambasadorul SUA pentru că a fost o întâlnire într-un regim informal. Ambasadorul SUA nu a fost dintre cei care s-au speriat sau au făcut confuzii- Acesta este punctul meu de vedere personal. Dincolo de asta, promulgarea sau trimiterea la parlament este o chestiune pe care mă voi pronunța foarte repede- Nu fac niciun secret faptul că din punctul meu de vedere, al cetățeanului, conținutul și formula OUG a Guvernului Ponta, și anume că rezultatul este dat de votul majorității celor care se prezintă, mie mi se pare corect- Există o ordonanță de urgență. Ceea ce CC a discutat astăzi nu este acea ordonanță ci este un proiect legislativ votat în cele două camere, ajuns la CC pe traseul normal- În ceea ce privește acest episod de astăzi din activitatea CC și din lupta mediatică pot să fac următoarea precizare: am sentimentul că nu s-a înțeles foarte clar ce s-a întâmplat- România este și va rămâne un stat de drept solid, este un stat aflat în stare de normalitate democratică- Cred că deciziile CC au limprezit mult din aceste confuzii- Dacă avem o problemă, aceea este confuzia care s-a făcut în medii diplomatice și în presa occidentală asupra acestei situație- Reafirm preocuparea mea, a primului-minisltru, a ministrului de justiție, privitoare la independența justiției. Nimeni nu a avut și nu are intenția de a afecta funcționarea acestei instituții- Am avut câte o discuție cu directorul SRI și cu directorul SIE: le-am cerut să funcționeze normal, să funcționeze în conformitate cu legea- Am avut o întâlnire cu ambasadorul SUA: a fost o întâlnire normală cu agendă și cu subiect normale- Primul-ministru m-a asigurat că activitatea Guvernului va fi una care ține de gesiunea economică a țării- În cursul zilei am avut o întâlnire cu primul-ministru, pentru că în calitatea sa de șef al Guvernului are prima responsabilitate în organizarea acestui referendum- Întâlnirea cu președintele suspendat a fost o întâlnire decentă, cât se poate de normală- Verdictul la referendum va fi al alegătorilor și toți, instituții, partide, cetățeni suntem ținuți să-l respectăm- Situația României nu este de criză ci este o situație normală- Anunț că în calitate de președinte interimar garantez respectarea Constituției de către toate instituțiile Românei- Principala mea obligație este de a veghea respectarea Constituției, funcționarea instituțiilor statului român- Nu fac nicio secundă confuzia între un președinte interimar și un președinte ales, chiar dacă, conform Constituției, președintere interimar are aproape aceleași prerogative ca și un președinte alesAdministrația Prezidențială a anunțat că a fost predată funcția de președinte al României, de către Traian Băsescu, președintelui interimar Crin Antonescu."Președintele României, domnul Traian Băsescu a predat funcția de președinte al României marți, 10 iulie 2012, președintelui interimar, domnul Crin Antonescu", se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.Traian Băsescu a plecat de la Cotroceni la volanul autoturismului Logan, însoțit de o mașină a SPP.