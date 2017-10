CRIN ANTONESCU, declaraţie de presă, la această oră

CRIN ANTONESCU, declarație de presă, la această oră

Ştire online publicată Miercuri, 26 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, CRIN ANTONESCU, susține, la această oră, o serie de declarații.Astăzi a fost o zi specială. Am avut pe de-o parte marea bucurie de a dovedi, fără nici un fel de tăgadă, că în România nu în toate partidele se face politică pentru ciolan. PNL a dovedit că e un partid care își dorește să guverneze, nu pentru a deține cu price preț niște funcții, ci pentru a face anumite politici. E un partid capabil să renunțe la aceste poziții pentru identitate sa. Le mulțumesc tutror colegilor.Deciziile PNL nu au fost decizii emoționale sau pripite, au fost decizii luate în deplină cunoștință de cauză, luate de oameni care au responsabilități la nivel parlamentar, lideri locali. A fost o decizie grea, dar luată în mod categoric, în mod copleșitor.Aș vrea să mă adresez public domnului Ponta. Îi cer să ia act de decizia ireversibilă a PNL, să procedeze cu decență în raport cu aceasta, să acționeze în continuare în baza deciziilor pe care le are de luat. Cred că e o degradare să încerce tratative și negocieri cu oameni care încearcă să obțină câteva funcții sau promisiuni. E ineficient.Despre Tăriceanu: Am primit anunțul privitor la demisia sa din PNL. E o zi în care PNL și-a dovedit unitatea, forța, pe de altă parte a fost un moment trist. Acela de a vedea un fost lider, premier, acționând împotriva unei decizii a partidului său, într-o poziție jenantă la ușa primului-ministru. Cel mai mare deserviciu pe care Tăriceanu l-a făcut partidului nostru azi a fost că a putut lăsa impresia opiniei publice că PNL poate fi un mic partid clientelar. PNL nu a fost niciodată un partid de acest fel.Tăriceanu a demisionat. Îi rog pe toți membrii PNL care astăzi au avut o reacție elegantă, categorică, să îl ținem minte pe Tăriceanu ca pe tânărul care apărea în balcon în 1990, ca pe premierul care s-a bătut cu un președinte abuziv. Să îl ținem minte așa. Și nu ca pe omul singur care urcă astăzi scările către ușa lui Victor Ponta. Rog public premierul să formeze repede o majoritate. Dacă decizia de a veni marți, 4 martie, în Parlament cu o nouă formulă guvernamentală. Socotim că e demersul normal. România are nevoie de un guvern stabil, nu cu interimari.Sursa livetext: www.realitatea.net