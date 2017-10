Crin Antonescu: „Dacă obţinem sub 20%, demisionez“

Crin Antonescu: „Dacă obținem sub 20%, demisionez“

Președintele PNL, Crin Antonescu, a reafirmat sâmbătă, la Brașov, ideea că, în cazul în care liberalii vor obține un scor sub 20% la alegerile europarlamentare, își va da demisia, subliniind că, spre deosebire de fostul lider liberal, Călin Popescu Tăriceanu, care „a devenit majordom la Casa Sârbu”, el, personal, își asumă rezultatul bătăliilor electorale. „Am spus și spun că PNL și-a stabilit o țintă obiectivă de 25% la aceste alegeri. E o țintă realistă și în ipoteza vehiculată - pe care nici nu o iau în calcul - că am obține sub 20%, îmi depun mandatul de președinte. Adică demisionez, nu-mi depun mandatul ca să mi-l dați înapoi. Suntem oameni serioși, la noi onoarea e individuală, nu colectivă, așa cum ne-a anunțat domnul Ponta că e la PSD. Am spus acest lucru și știu ce vorbesc”, a afirmat liderul liberalilor. În opinia lui Antonescu, Tăriceanu „este în politică, dar nu face politică”, alegând să devină „majordom la Casa Sârbu”, din președinte de partid.