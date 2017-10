Crin Antonescu: „Cred că încrederea în alianţe politice a scăzut”

1

cameleonul liberal e dezamagit

Interesant proces de schimbare in gandirea politica . Ilustrul profesor de istorie , genialul presedinte de partid si aspirant la presedintie , afla in sfarsit ce este o coalitie . Nu degeaba se spune , da Doamne mintea romanului cea de pe urma . Daca dl Antonescu avea o minima cultura generala si chiar politica , ar fi putut afla de la Barbu Delavrancea , ca " O coalitie politica e un fenomen politic trecator si adeseori ,un fenomen regretabil si primejdios pentru interesele publice . Este o imperechere nenaturala in care rolul de capetenie il joaca ambitiile personale , iar victimele sunt intodeauna cei de buna credinta , aceia care intra in coalitie cu intentia de a se preocupa de interesele generale . Ceea ce se imbina in mod nenatural , este natural sa se dezbine ". Desigur , daca Antonescu , crinul mortuar ar fi reusit sa ajunga presedinte , ar fi ridicat in slava USL , dar n-a ajuns si nici nu va ajunge . Vorbaria lui Antonescu este menita sa ascunda faptul ca a scazut increderea cetatenilor in partide si in liderii acestora . Ca USL , cea mai nociva coalitie din istoria Romaniei , a fost infiintada doar pentru cei doi , Ponta si Antonescu , si nu pentru interesele generale ale romanilor , este un fapt deja dovedit .